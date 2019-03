Neckarelz in Gruppe A

Die Deutsche Hallenmeisterschaft der Junioren eröffnen am Samstag um 9 Uhr die C-Junioren. Der Badische Meister und Süddeutsche Vizemeister Spvgg. Neckarelz spielt in Gruppe A mit dem FC Viktoria Köln, SV Vorwärts-Wacker Bilstedt und FC Carl Zeiss Jena. In Gruppe B treten SC Fortuna Köln, JFV Wittlicher Tal, FC Ingolstadt sowie Hertha BSC an.

Schon im letzten Jahr schnupperten die Neckarelzer die Luft bei den Deutschen, über die Vorrunde kamen sie damals jedoch nicht hinaus. Die C-Junioren des SV Sandhausen waren 2017 und 2015 dabei und holten sich beide Male den Vizemeister-Titel. Auch der FC-Astoria Walldorf spielte bei den C-Junioren schon zweimal um die Schale, 2016 reichte es zu Platz vier, 2014 hatten sich die Walldorfer sensationell den Titel geholt. bfv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019