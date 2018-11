Gleich zwei Fußballspielerinnen der TSG Hoffenheim feierten am Samstag im Testspiel gegen Italien ihr Debüt für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Maximiliane Rall und die erst 18-jährige Lena Lattwein standen beim 5:2 in der Startelf und spielten durch. Luana Bühler unterlag im Hinspiel der Play-offs zur WM der Niederlande mit 0:3.

Drei Jahre ist es her, dass eine Hoffenheimerin für die deutsche A-Nationalmannschaft debütierte. Im Oktober 2015 lief Kristin Demann erstmals für die DFB-Frauen auf, die 25-Jährige spielt mittlerweile für den FC Bayern München.

Seit Samstag hat die TSG Hoffenheim zwei neue Nationalspielerinnen. Sowohl Maximiliane Rall als auch die erst 18-jährige Lena Lattwein feierten im Testspiel gegen Italien ihr Debüt.

„Es war ein tolles Gefühl, für die Nationalmannschaft auf dem Platz zu stehen“, so Rall und Lattwein. „Letztendlich war es aber einfach ein Fußballspiel, und wir hatten eine Menge Spaß.“ Maxi Rall wechselte im Winter der Saison 2014/15 in das Zweitligateam der TSG und schaffte 2017 den Sprung in den Bundesliga-Kader.

Im August Jahres erhielt die 24-Jährige erstmals eine Einladung zur Nationalmannschaft. Lena Lattwein spielt seit 2017 für Hoffenheim, für das Mittelfeld-Talent ist es der zweite Lehrgang mit den DFB-Frauen. Das Team von Trainer Horst Hrubesch bestreitet heute (16 Uhr, live ZDF) einen Test gegen Spanien. pik

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018