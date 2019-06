Neue Trainer beim 1. FC

Die Fußballer des 1. FC Umpfertal gehen mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2019/20 starten. Thorsten Lehnert, der zuletzt ein Jahr pausiert hatte, wurde als Trainer für die erste Mannschaft in der Kreisliga verpflichtet. Er kennt das Umfeld vor allem in Schweigern, wo er am Anfang seiner Trainerkarriere schon einmal tätig war. Die zweite Mannschaft des 1. FC Umpfertal, die gerade erst in die Kreisklasse B abgestiegen ist, hat man Ismail Karadag als Trainer gewonnen. Karadag war zuletzt für die DJK Unterbalbach aktiv. Unser Bild zeigt von links: Thorsten Lehnert, Steffen Kuhn (Vorstand 1. FC Umpfertal) und Ismail Karadag. Bild: 1. FC Umpfertal

