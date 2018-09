Neulingskurs für Schiedsrichter

Zu Beginn der Saison 2018/19 wird im Bezirk Hohenlohe ein Ausbildungskurs für Schiedsrichter angeboten. Dieser startet mit einer Informationsveranstaltung am 17. September um 19 Uhr im Vereinsheim der TSG Waldenburg. Der erste Schulungsabend findet am 8. Oktober um 19 Uhr statt. Nähere Infos und Anmeldung sind im Internet möglich unter „srg-schwaebisch-hall.de“ oder „srg-oehringen.de“.

Der Fußballbezirk Hohenlohe ist mehr denn je auf neue Anwärter angewiesen um die Klassen wie bisher besetzen.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Neulingskurs sind: mindestens 14 Jahre als , Mitglied in einem Verein, Einsatzbereitschaft für jährlich mindestens 15 Spielleitungen, Teilnahme an mindestens vier Schulungen pro Jahr. wfv

