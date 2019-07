Neulingskurs für Schiris

Noch im Juli startet die Schiedsrichtervereinigung Buchen den nächsten Neulings-Lehrgang für Schiedsrichter. Den Auftakt legen die Teilnehmer gemeinsam fest. Es stehen drei Termine zwischen dem 19. und 24. Juli zur Wahl. Der erste Termin im Ganztagesgymnasium Osterburken dient zum Kennenlernen, zur Festlegung der Präsenztermine und der Einführung in das E-Learning, das den Lehrgang ergänzt. „Damit gehen wir auf die Bedürfnisse der heutigen Generation ein, die flexibel und multimedial lernen möchte“, erklärt Lehrwart Heiko Link.

Die Schiedsrichtervereinigung Buchen war beim Thema Online-Lernen in der Schiedsrichter-Ausbildung Vorreiter in Baden und deutschlandweit. „Wir brauchen dringend mehr Schiedsrichter, daher war es wichtig in erster Konsequenz die Ausbildung attraktiver zu gestalten.“ Auf den theoretischen Teil der Ausbildung folgt im „Führerscheinmodell“ eine praktische Lernphase bei Jugendspielen. Dabei werden die Neulinge von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitet. Die „Paten“ coachen, geben Sicherheit und Selbstvertrauen, stehen vor, während und nach dem Spiel beratend und unterstützend zur Seite. „Das Patenmodell erleichtert den Einstieg in die Praxis, sorgt für positive Erfahrungen bei den frischen Schiris und dann hoffentlich dafür, dass sie uns lange erhalten bleiben. Nur so können wir den Spielbetrieb aufrechterhalten“, betont Link. Interessierte ab zwölf Jahren können sich noch zur Ausbildung anmelden. Der Lehrgang ist kostenlos. Auf die Absolventen wartet ein spannendes Hobby bei dem sie sich sportlich betätigen, eine zentrale Rolle im Fußball einnehmen, Vorbild sind und sich persönlich weiterentwickeln.

Über den Link: https://dudle.inf.tu-dresden.de/Schiedsrichterkurs/ können Interessierte ihre möglichen Termine für den Start angeben, der dann festgelegt wird. Zur Wahl stehen: Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr, Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr, Mittwoch, 24. Juli, um 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019