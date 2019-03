Neulingslehrgang am 20. März

Eine Schiedsrichterausbildung starte im Fußballkreis Tauberbischofsheim am Mittwoch, 20. März. Die weiteren Lehrgangstage werden mit den Teilnehmern festgelegt. Nach der Theorieprüfung legen die Neulinge in der Praxis los. Dass die Schiris in Tauberbischofsheim dringend Verstärkung brauchen, ist längst kein Geheimnis mehr. Um den Spielbetrieb zu sichern, benötigt es noch mehr engagierte Mädchen und Jungen, Frauen und Männer an der Pfeife. Für ihre Tätigkeit auf dem Platz werden sie im Neulingslehrgang in Theorie und Praxis vorbereitet. Sie lernen die Fußballregeln und deren Anwendung, wie sie auf dem Platz auftreten, wie sie kritische Situationen meistern und was rund um ein Spiel anfällt.

Der Lehrgang schließt mit einer Theorieprüfung ab. Betreut von erfahrenen Paten, starten die Neulinge in die Praxisphase und leiten ihre ersten Spiele im Jugendbereich. Obmann Manfred Semmler appelliert: „Kommt vorbei, fragt in euren Vereinen und bei Freunden herum. Als und Schiedsrichter helft ihr nicht nur bei der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs, sondern könnt für eure Persönlichkeit nur profitieren.“ Junge und Ältere, aktive oder ehemalige Spielerinnen und Spieler, Eltern, Geschwister, Freunde, alle seien willkommen, betont Semmler.

Die Ausbildung startet am 20. März um 19 Uhr im Sportheim des TSV Tauberbischofsheim. Anmeldungen nimmt Lehrwart Alexander Drach unter Alex_Drach@web.de entgegen. bfv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.03.2019