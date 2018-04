Neunkirchen und Nassig unter Zugzwang

Anzeige

Drei Nachholspiele komplettieren am Mittwoch und Donnerstag den Spielplan der Landesliga Odenwald; gerade rechtzeitig, bevor es in die Schlussphase dieser Runde geht, die in Sachen Aufstieg und Abstieg noch viel Spannung verspricht. Die anschließend an die aktuell anstehenden Spiele noch ausstehende Begegnung zwischen Türkspor Mosbach und dem TSV Tauberbischofsheim wird am 1. Mai absolviert.

Gerne würde Spielertrainer Metin Cosgun den 3:1-Heimerfolg des VfR Gerlachsheim über den SV Nassig in der ersten. Pokalrunde im vorigen Jahr jetzt im Rückspiel der Landesliga im heimischen Stadion wiederholen. Es wäre auch eine Revanche für das Hinspiel in Nassig, das der VfR sieben Wochen danach unglücklich mit 2:3 Toren verlor, nachdem er bis zur 81. Minute noch mit 2:1-Treffern in Führung gelegen hatte. Zudem musste der Gastgeber auch die jüngsten drei Punktspiele in der Landes- und Kreisliga abgeben. Jetzt steht das ultimative Duell zweier Abstiegskandidaten an, wobei die Gäste nur vier Punkte Abstand zum VfR haben. Der VfR dagegen könnte mit einem Dreier bis auf einen Zähler wieder an den ersten Nichtabstiegsplatz herankommen.

Im Heimspiel der SV Viktoria Wertheim gegen den TSV Tauberbischofsheim bekommt der Gastgeber die Chance, die deutliche 2:5-Hinspielniederlage auszubügeln. Für die Elf von TSV-Trainer Mario Fleischer geht es darum, an den 2:1-Erfolg in Strümpfelbrunn anzuknüpfen. Der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern, die Mannschaft kann befreit aufspielen.