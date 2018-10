Nicht clever im Ballbesitz

Mit leeren Händen kehrte die TSG Hoffenheim am vierten Spieltag der Frauen-Fußball-Bundesliga vom FC Bayern München zurück. Beim 1:2 (0:1) gegen die Münchnerinnen spielte die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann zwar über die volle Spielzeit gut mit, nach zwei vermeidbaren Gegentoren (34.,75.) reichte es aber nur zum Anschlusstreffer durch Maximiliane Rall (82.).

Im Stadion an der Grünwalder Straße erwartete die TSG einen mit viel Feuer startenden Gegner, der vom Defensivverbund in Schach gehalten werden sollte. In der Anfangsphase waren die Gastgeberinnen zwar besser im Spiel als die TSG, Torchancen erarbeitete sich der Champions-League-Teilnehmer aber nicht. Die Ehrmann-Elf ließ die Offensive des FC Bayern zwar nicht zur Entfaltung kommen, verpasste es aber, die eigenen Ballbesitzphasen clever auszunutzen. So war der Führungstreffer für München zwar nicht unverdient, aber durchaus vermeidbar.

Nach der Pause ergaben sich auf beiden Seiten weiter nur allzu selten gute Szenen in der Gefahrenzone. Die TSG war bemüht, mehr in die Offensive zu investieren ohne dabei die Defensivarbeit zu vernachlässigen. Nach Ballgewinnen spielten sich die Hoffenheimerinnen zwar immer wieder überlegt aus der eigenen Viererkette heraus, doch der FC Bayern verhinderte meist, dass die TSG ihr schnelles Umschaltspiel aufziehen konnte. Ein Nackenschlag war dann der zweite Gegentreffer des FC Bayern eine Viertelstunde vor Schluss. Doch die TSG gab nicht auf und nutzte ein Geschenk der Münchnerinnen zum Anschlusstreffer (82.).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018