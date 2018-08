Niederlage bleibt im Rahmen

Anzeige

Tore: 0:1 (8.) Sané, 0:2 (9.) Sané, 0:3 (14., Eigentor) C. Dörr, 0:4 (32.) Lorenz, 0:5 (75.) Sané. – Schiedsrichter: Sonja Kuttelwascher (Mannheim). – Zuschauer: 1080.

Höpfingens Stadionsprecher Gundolf „rotschi“ Nohe ließ kurz nach dem Schlusspfiff das „Badnerlied“ über die Lautsprecher schmettern. Kein Wunder – war doch beiden Mannschaften des gestrigen BFV-Pokal-Achtelfinalspiels zum Feiern zumute: Dem Drittligisten Karlsruher SC, der sich ohne Mühen fürs Viertelfinale qualifiziert hatte und am kommenden Freitag „im Lostopf liegt“, und freilich dem Landesligisten TSV Höpfingen. Der Mannschaft von Trainer Steven Bundschuh gelang es mit großem Einsatz, die eingeplante Niederlage in Grenzen zu halten: 0:5 hieß es an Ende. Im zweiten Durchgang kassierten die „Gelb-Blauen“ sogar nur ein Gegentor. Bei zwei Lattentreffern der Gäste half Fortuna den Höpfingern bei der Ergebnisgestaltung natürlich auch ein wenig mit.

2:0 nach neun Minuten

Es war die „größte Pflicht-Partie“ des TSV: 2011 hatte man zwar ein Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen absolviert, doch der BFV-Pokal ist eben ein offizieller Wettbewerb, und in diesem Achtelfinal-Spiel legte Drittligist Karlsruher SC vom Anpfiff weg gleich richtig los: Der engagierte Saliou Sané traf bis zur neunten Minute schon zweimal, dazu musste TSV-Keeper Andre Kaiser gleich in der zweiten Minute in höchster Not retten. Es war nicht seine einzige Parade an diesem Abend. Ohne Kaisers Können wäre das Ergebnis sicher höher ausgefallen. Der warme Applaus bei seiner Auswechslung war mehr als verdient.

Während Höpfingens Trainer Steven Bundschuh bis auf eine Ausnahme (Kuhn für Diehm) der Landesliga-Startformation, die am Sonntag gegen Osterburken 0:0 gespielt hatte, vertraute, wechselte KSC-Coach Alois Schwartz munter durch: Nur Roßbach, M. Lorenz und M. Röser waren Spieler, die am vergangenen Freitag beim 1:1 gegen Jena auch begonnen hatten. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Vorteil für die Höpfinger, war dann doch eher ein Nachteil. Denn: die Jungs aus der „zweiten Reihe“ des KSC wollten ihrem Trainer zeigen, dass er sie am kommenden Wochenende im DFB-Pokal gegen Hannover 96 gerne einsetzen kann.

Vierer-, Fünfer-, Sechserkette

Angriff auf Angriff rollte auf das Höpfinger Tor – aus der Viererkette wurde schnell eine Fünfer-Abwehrreihe, zwischenzeitlich verteidigten die TSVler sogar zu sechst auf einer Linie. Auf der anderen Seite lief sich die einzige Höpfinger Spitze, Norman Herkert, vorne die Hacken wund. In Ballnähe wurde es jedes Mal „schattig“, denn die „Abwehrkanten“ Stoll und Kobald hatten alles im Griff. Eine echte Torchance der Gastgeber gab es nicht. Und trotzdem spendeten die Zuschauer immer wieder Beifall, wenn es einem Feierabendkicker aus der Landesliga gelang, einem Drittliga-Profi den Ball vom Fuß zu spitzeln.

Und auch so gingen alle zufrieden nach Hause – mit dem „Badnerlied“ im Ohr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018