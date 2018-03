Niko Schwarz im Amt bestätigt

Anzeige

Unter den Gästen war auch Ulrich Brück vom FC Langenburg. In seinem Grußwort berichtete er von den Anstrengungen, die der Zweisparten-Verein in den vergangenen Jahren in die Jugendarbeit investiert hat.

Sein Bruder Jürgen Brück, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Langenburg, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Stadt, zu deren Gebiet immerhin vier Sportvereine zählen.

Als Vertreter der Schiedsrichter berichtete Marc Wüstner von den Veränderungen, die die Neuwahlen in der Schiedsrichtergruppe Crailsheim mit sich gebracht haben: Dennis Arendt fungiert jetzt als Obmann und Nachfolger seines langjährigen Vorgängers Winfried Lienert.

Herausforderungen gemeistert

Bezirksjugendleiter Niko Schwarz betonte in seinem Rechenschaftsbericht die zahlreichen Herausforderungen, die im Team des Bezirksjugendausschusses in den drei Jahren der vergangenen Wahlperiode gemeistert wurden, wie beispielsweise die Neugestaltung der Bambini-Spieltage oder die Einführung des „Spielberichts Online“ und des „Spielerpasses Online“. Weitergeführt werden soll der Jugend-Dialogtreff, bei dem der Bezirk Anliegen der Vereine aufnehmen und mit den Betroffenen besprechen möchte.

Das Amt des Jugendspielleiters, aus dem Martin Basler auf eigenen Wunsch ausscheidet, bleibt zunächst unbesetzt. Weiter aktiv bleiben dagegen neben Niko Schwarz sein Stellvertreter Daniel Limbacher (Bildung und Qualifizierung), Beate Schwarz (Frauen- und Mädchenfußball), Marc Gleiß (Turniergenehmigungen), Peter Lanig (Talentförderung), Uwe Trautmann (VR-Cup-Hallenrunde) und Felix Domisch (Schulfußball).

Fehler eingestanden

Als Vertreter des Württembergischen Fußballverbands war Michael Supper nach Langenburg gekommen. Er stellte die umfangreichen Aktivitäten des Verbands für die Fußballjugend vor und sparte beim vieldiskutierten Thema Futsal auch nicht mit Selbstkritik. Hier habe der Verband Fehler gemacht, und er wolle sich für Änderungen in diesem Bereich einsetzen, so Supper.

Bevor die „Dünsbacher Schdägeles Dräwer“ mit ihrer Tanzeinlage für willkommene Auflockerung im Programm sorgten, hatte Niko Schwarz einige Ehrungen zu überbringen: Marc Gleiß (TSV Niedernhall) und Josef Kohnle (Spfr. DJK Bühlerzell) erhielten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit die bronzene Jugendleiterehrennadel überreicht.

Für über 25 Jahre Ehrenamt erhielten zudem Gaby Söllner, Uwe Trautmann und Dieter Blumenstock die goldene Nadel verliehen.

Emotional wurde es dann, als Niko Schwarz zu seiner eigenen Überraschung noch eine weitere Ehrung von seinem Team in einem Umschlag überreicht bekam. Seine Frau Beate Schwarz, Referentin für Frauen- und Mädchenfußball, hat sich durch ihre langjährige Tätigkeit ebenfalls die goldene Ehrennadel verdient. Ihre Freundin Petra Link, die die gleiche Position im Bezirk Zollern bekleidet, ließ sich den weiten Weg nach Langenburg nicht nehmen, um die Auszeichnung zu übergeben. lk

