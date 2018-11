Noch immer ist unklar, wie es mit dem Bayernligisten weitergehen soll

Manuel Matterstock ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Vorsitzender des Würzburger FV zurückgetreten. Auch weil die erst Mannschaft der Zellerauer diesen Schritt als Bedingungen dafür gefordert hatte, um vorerst einen Zahlungsaufschub für ausstehende Gehälter zu gewähren. Dies bestätigte Manuel Matterstock in einer Mittelung auf der Internetseite des Bayernligisten: „Wie ihr es in den letzten Tagen mitbekommen hat, steht es nicht sehr gut um den Verein. Aufgrund dessen haben wir alle Personen, die Gelder von uns bekommen, um eine Stundung gebeten. Allesamt haben dies problemlos akzeptiert um eine drohende Insolvenz des Vereins abzuwenden. Lediglich die erste Mannschaft hat sich nur unter Bedingungen zu einem Zahlungsaufschub bereit erklärt. Nahezu alle Spieler und Betreuer fordern in einem Schreiben meinen Rücktritt, sowie den Rücktritt von Matthias Zink. Sollten diese Bedingungen nicht erfüllt werden, gäbe es von Seiten der Mannschaft keinen Aufschub. Im gleichen Atemzug hat sich ein in Würzburg bekannter Geschäftsmann bereit erklärt, nicht nur für das finanzielle Loch aufzukommen, sondern auch das Amt des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Da ich dem Verein nicht schaden möchte und mir das Bestehen des Würzburger FV am Herzen liegt, stelle ich mein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung.“

Noch immer ist unklar, wie es beim Würzburger FV weitergehen soll. Der Bayernligist muss nun einen weiteren Rückschlag verkraften. Denn der Würzburger Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einen Antrag auf 80 000 Euro Soforthilfe für den WFV abgelehnt. Ein entsprechender Eilantrag von CSU, Freien Wählen und FDP fand im Würzburger Stadtrat keine Mehrheit. Dies berichtet der Bayrische Rundfunk (BR). Demnach sei der Betrag von 80 000 Euro zwar seit den letzten Haushaltsberatungen abrufbar, aber nur wenn Rechnungen und Belege dafür eingereicht würden.

