Nun ist Platz 5 drin

Hollenbach – Herrenberg 12:0

Hollenbach: Windmüller, Karausch, Stier, Helbig, Limbach, Gräff , Schuler, Reuther (67. Hellinger), Yerlinkaya, Hack (46. Zucker), Schwedl (75. Minder).

Zwar hatten die Herrenberger noch vor ein paar Wochen überraschend 2:1 gegen die TSG Backnang gewonnen doch davon war in der Hollenbacher „Jako Arena“ nichts zu sehen. Von Beginn dominierten die FSV-Jungs um Kapitän Jonas Limbach das Spielgeschehen und schossen in schöner Regelmäßigkeit die Tore. Die Gäste aus Herrenberg hatte in der gesamten Spielzeit nur einen Torschuss zu verzeichnen, und auch dieser wurde von Windmüller ohne Probleme entschärft.