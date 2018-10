Nur die SpG Welzbachtal patzt

Windisch./Sch. II – Pülfringen 1:3

Tore: 0:1 (35.) Patrick Knüll, 1:1 (50.) Christian Stang, 1:2 (61.) Adrian-Tams Farcau, 1:3 (71.) Patrick Knüll.

Die SpG agierte anfangs druckvoller als der SV, nutzte aber keine ihrer Chancen. Nachdem das Spielgeschehen zwischenzeitlich ausgeglichen war, kam der SV dann besser ins Spiel und erzielte in der 35. Minute das 1:0. Kurz vor der Pause wäre fast das 2:0 für die Gäste gefallen, doch Adrian-Tamas Farcau scheiterte am Pfosten. Nach der Halbzeit wurde die SpG wieder aggressiver und Christian Stang glich nach einem Zuspiel von Hendrik Schuhmann in der 49. Spielminute zum 1:1 aus. Der Gegenschlag des SV kam gut zehn Minuten später, als der Gast in der 61. Minute durch Adrian-Tamas Farcau zum 2:1 traf. In der 71. Spielminute folgte nach einem Freistoß dann das 3:1 für SV Pülfringen. Die Gastgeber hatten in der 84. Spielminute noch eine gute Chance, doch es blieb beim 3:1 für die Gäste.

Grünsfeld II – Rauenberg/Box. 3:0

Tore: 1:0 (9.), 2:0 (28.) und 3:0 (86.) jeweils Dennis Hemm.

Die Gastgeber begannen zielstrebig und gingen durch Dennis Hemm früh in Führung. Als der gleiche Spieler nur wenig später auf 2:0 erhöhte, war schon eine Art eine Vorentscheidung gefallen, obwohl die Gäste dagegen hielten und ihrerseits gute Möglichkeiten hatten. Nach dem Seitenwechsel drängte die SpG mit Vehemenz auf den Anschlusstreffer, jedoch ohne Erfolg. Besser machte es Dennis Hemm, der mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte.

TSV Assamstadt II – Türkgücü 3:0

Tore: 1:0 (25.) Rene Belz, 2:0 (37.) und 3:0 (61.) jeweils Jonathan Hügel.

In der Anfangsphase war das Spiel geprägt von vielen Fouls und Fehlpässen, so dass kein Spielfluss zustande kam. So kam die 1:0-Führung durch Rene Belz nach einem Fernschuss wie aus dem Nichts. Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und erspielten sich ihrerseits gute Möglichkeiten, ohne sie jedoch zu nutzen. Besser machten es die Hausherren, die nach einem Abwehrfeher durch Jonathan Hügel auf 2:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel war die Heimelf leicht überlegen und kam nach einer Stunde, wiederum durch Jonathan Hügel, zum vorentscheidenden dritten Treffer. Beeindruckend war, dass die Gäste nie aufgaben und durch Konter stets gefährlich blieben.

Welzbachtal – Distelhausen 0:2

Tore: 0:1 (28.) Ernest Fischer, 0:2 (75.) Alexander Kilber. – Besondere Vorkommnisse: Heimelf verschießt Foulelfmeter (34.), Gelb-rote Karte für einen Gästespieler (83.)

In einer von der Heimelf überlegen geführten Partie nahmen die Gäste dank ihres unbändigen Einsatzes nicht unverdient beide Punkte mit. Die Platzherren begannen dominant und erspielten sich Chancen um Chancen, ohne jedoch zu etwas Zählbarem zu gelangen. Besser machten es die Gäste, die mit ihrem ersten vielversprechenden Angriff gleich die Führung durch Ernest Fischer erzielten. Als die Hausherren nach einer halben Stunde auch noch einen Foulelfmeter verschossen, war dies symptomatisch für dieses Spiel. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Hochüberlegene Hausherren gegen tief stehende Distelhäuser. Einzige Ausbeute für die Gastgeber waren zwei Lattentreffer. Als jeder mit dem mittlerweile hochverdienten Ausgleich rechnete, erhöhten die Gäste durch Alexander Kilber auf 2:0.

Kickers DHK II – TBB II/H. 2:4

Tore: 0:1 (10.) Eigentor, 1:1 (11.) Jonathan Zehnder, 2:1 (37.) Marco Fitzenreuther, 2:2 (51.) und 2:3 (58.) jeweils Maximilian Redlich, 2:4 (60.) Mamadou-Sire Balde.

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren, die die Partie couragiert begannen. Durch ein unglückliches Eigentor gerieten sie jedoch schnell in Rückstand, markierten aber praktisch im Gegenzug durch Jonathan Zehnder den verdienten Ausgleich. Als Marco Fitzenreuter noch vor dem Pausenpfiff den 2:1 Führungstreffer erzielte, schien die Partie zu kippen. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste wie ausgewechselt und bestimmten nun das Geschehen. Durch einen Doppelschlag per Kopf brachte Maximilian Redlich seine Mannschaft erneut in Front. Als dann auch noch Mamadou-Sire Balde den vierten Treffer für die Gäste erzielte, war das Match endgültig entschieden. Aufgrund der starken zweiten Hälfte geht der Gästesieg in Ordnung.

FC Eichel – 1. FC Umpfertal II 10:0

Tore: 1:0 (21.) Alexander Helfenstein, 2:0 (23.) Andre Gomes, 3:0 (25.) Alexander Helfenstein, 4:0 (47.) und 5:0 (50.) jeweils Andre Gomes, 6:0 (60.) und 7:0 (61.) jeweils Alexander Helfenstein, 8:0 (72.) Andre Gomes, 9:0 (85.) Marco Kirschner, 10:0 (90.+4) Pascal Hofmann.

In einem torreichen Spiel landeten die Platzherren gegen überforderte Gäste einen überzeugenden Heimsieg. So gelangen der Heimelf in der Anfangsphase innerhalb von nur vier Minuten drei Tore. Nach dem Seitenwechsel kam es für die Gäste noch dicker, als die FC-Stürmer, allen voran Alexander Helfenstein und Andre Gomes, das Ergebnis auf zweistellig schraubten.

Dittwar/H. – Wittighausen/Z. 0:3

Tore: 0:1 (50.) Simon Ebert, 0:2 (52.) Bernd Wohak, 0:3 (83.) Simon Sack. – Besondere Vorkommnisse: Spieler des Gastgebers musste verletzt ins Krankenhaus. – Rote Karte für einen Gästespieler.

Der Tabellenführer begann überlegen, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen. Die Heimelf stand defensiv gut, setzte aber nach vorne kaum Akzente. Nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung wurde das Spiel hektischer und zerfahrener. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste noch dominanter und läuteten durch einen Doppelschlag gleich die Vorentscheidung ein. Die Platzherren hatten außer einer guten Chance und einigen Standards dem nichts mehr entgegenzusetzen. Die Gäste blieben durch ihre schnellen Stürmer stets gefährlich und markierten in der Schlussphase durch Simon Sack noch ihren dritten Treffer

