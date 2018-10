Nur Großrinderfeld II gewinnt auswärts

Kreisklasse C, Staffel 1

Pülfringen II – Brehmbacht. III 5:3

Tore: 1:0 (3.) Ervin Kaufler 2:0 (38.) Christian Semmler 2:1 (45.) Thorsten Hammrich 3:1 (47.) Norbert Banto 3:2 (49.) Luis Thoma 4:2 (52.) Eugen Litvin 5:2 (54.) Bernhard Schäfer 5:3 (73.) Fabian Brell.

Bereits in der dritten Minute ging der SVP durch einen Eckball in Führung. Mit einem direkt verwandelten Freistoß erhöhte der SVP auf 2:0, bevor der FVB kurz vor der Halbzeit verkürzte. Die zweite Hälfte begann torreich, denn innerhalb von zehn Minuten fielen vier Tore, drei davon für die Heimmannschaft. Mit dem Zwischenstand von 5:2 war die Partie soweit entschieden, allerdings hielt der FVB weiter dagegen, weshalb ihm noch der Anschlusstreffer gelang.

Gerchsh. II/U. – Wind./Schw. II 5:0

Tore: 1:0 (28.) Christoph Landeck, 2:0 (45.) Joachim Frey, 3:0 (68.) Eigentor, 4:0 (78.) Lars Fuchs, 5:0 (84.) David Dittmann.

Der TSV hatte die besseren Chancen und ging folgerichtig in Führung. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel. Das 2:0 war jedoch bereits vorentscheidend. Die Heimelf spielte gut, während die Gäste ihre wenigen guten Chancen nicht in Tore umwandelten.

Distelhausen II – Großrinder. II 0:5

Tore: 0:1 (27.) Jonathan Kirchner, 0:2 (38.) Maximillian Egner, 0:3 (58.) und 0:4 (65.) jeweils Timo Kraft, 0:5 (85.) Maximillian Egner. – Rote Karte: für einen Spieler der Heimelf wegen Foulspiel und Meckerns (41.) : Besonders Vorkommnis: Gäste verschießen Foulelfmeter (59.)

Die Gäste dominierten die Partie über die gesamte Spielzeit und hätten noch weit höher gewinnen müssen. So war es für die Platzherren schmeichelhaft, dass es bis zur Pause nur 0:2 stand. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste nochmals an und erzielten drei weitere Treffer zum 0:5-Endstand. Lediglich der sich durch glänzende Paraden auszeichnende Heimkeeper Gregor Basgier verhinderte eine höhere Packung.

Kreisklasse C, Staffel 2

SV Nassig III – Welzbachtal II 4:0

Tore: 1:0 (2.) Lorenz Kunkel, 2:0 (53.) Frederik Lochschmidt, 3:0 (70.) Sebastian Greß, 4:0 (75.) Lorenz Kunkel. – Rote Karte: (58.) für Gäste-Keeper Timo Sendelbach wegen Handspiels außerhalb des Strafraums.

Die Heimmannschaft ging durch ein Tor von Lorenz Kunkel früh in Führung, versäumten es aber danach, den Vorsprung zunächst auszubauen. Frederik Lochschmidt tauchte dann in der 53. Spielminute nach schöner Vorarbeit allein vor dem gegnerischen Keeper auf und erzielte das 2:0. Nach dem Platzverweis ihres Keepers musste sich der Gast nach und nach dem Druck der Nassiger Offensive geschlagen geben. Greß und Lorenz sorgten für den verdienten 4:0 Endstand.

Reicholzh./Dörl. II – Eichel II 9:0

Tore: 1:0 (2.), 3:0 (17.) und 8:0 (77.) jeweils Hassan Nazari, 2:0 (7.), 4:0 (24.)und 9:0 (85.) jeweils Sebastian Schmid, 5:0 (30.), 6:0 (39.) und 7:0 (56.) jeweils Leopold Bick

Bereits kurzer Zeit führte die Heimelf mit 2:0, da sie Eichel früh unter Druck setzte. Danach ging es so weiter. Den Gästen gelang in der zweiten Hälfte lediglich ein gefährlicher Vorstoß, sonst hatte die SG Abwehr alles im Griff. So geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung.

Türkgücü W. II – Kreuzwerth. II 1:1

Tore: 1:0 (17.) Cüneyt Aksoy, 1:1 (33.) Philipp Szabo.

Ein ausgeglichenes Spiel sahen die Gäste in Wertheim. Beide Mannschaften erarbeiteten sich Torchancen. Gegen Ende wurde die Partie etwas hektisch. Eine Punkteteilung war bei diesem Spiel gerecht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018