Nur noch zwei „Erste“

In der Kreisklasse B2 darf man zum Auftakt besonders darauf gespannt sein, wie sich die neuen Spielgemeinschaften Götzingen/Eberstadt II (im Derby gegen Hettingen II) und Krautheim/Westernhausen II (gegen Leibenstadt) schlagen.

Drei der Konkurrenten trauen Mudau/Schloßau II den direkten Wiederaufstieg zu. Die „Zweite“ der beiden Kreisligisten ist in den letzten Jahren zu stark für die B-Klasse gewesen, aber es gelangt nicht, sich eine Etage höher zu etablieren. Somit ist es gut möglich, dass sich die SpG in diesem Jahr ein Duell mit der SpG Sennfeld/Roigheim II liefert, die von den Konkurrenten mit sechs Stimmen zum Meisterschaftsfavoriten ernannt wurde.

Sennfeld/Roigheim II steigt erst eine Woche später in die Runde ein und hat dadurch den Vorteil, zu Beginn der Saison schon den einen oder anderen Gegner beobachten zu können. Gespannt darf man sein, wie sich die beiden einzigen „selbstständigen“ Mannschaften, der SV Leibenstadt und der FC Zimmern, schlagen. In der vergangenen Saison mussten sich beide mit einem Mittelfeldplatz zufriedengeben.

Oben mitspielen wird wohl auch der VfR Gommersdorf III. Nach dem fünften Platz in der vergangenen Spielzeit strebt man nun einen ähnlich guten Tabellenplatz an. In den letzten beiden Duellen gegen Schweinberg II hatte der VfR keinerlei Mühe. mag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018