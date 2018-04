Oberbalbach/U. II erledigt seine Hausaufgaben souverän

Anzeige

Beckstein/K. – SV Anadolu L. II 2:0

Tore: 1:0 (46.) Marius Groß, 2:0 (70.) Stefan Schmitt. – Besonderes Vorkommnis: SV Anadolu Lauda vergibt Foulelfmeter (65.).

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer einen typisch unterklassigen Kick. Erst nach der Pause gelang es der Heimelf, mit einem Distanzschuss in Führung zu gehen. In der 65. Minute verschoss der SV Anadolu Lauda einen Foulelfmeter und damit die Chance zum Ausgleich. Die SG Beckstein/Königshofen II war hingegen abgebrühter vor dem gegnerischen Kasten. In der 70. Minute schoss sie noch den verdienten zweiten Treffer.