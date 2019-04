Oberbalb./U. II vergibt ersten Matchball

Kreisklasse C1

Oberb./Unter. II – Beckst./K. II 3:3

Tore: 0:1 (12.) Mirco Michelbach, 1:1 (25.) Florian Neser, 2:1 (31.) Christoph Neser, 3:1 (38.) Marcel Hahn, 3:2 (58.) Mario Gudelj, 3:3 (67.) Lukas Sack.

Nach dem frühen Tor der Gäste überzeugte die Heimelf im ersten Durchgang und erkämpfte sich bis zur Pause eine 3:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel mussten sie jedoch viel Spielanteile an die Gäste abtreten, welche diese zu nutzen wussten und schon bis zur 67. Minute den Ausgleich erzielten. Danach rangen beide Teams um den Sieg, es blieb jedoch beim verdienten Remis. Durch dieses Unentschieden haben die Gastgeber den ersten Matchball in Sachen Meisterschaft vergeben. Bei zwölf Punkten Vorsprung ist der Titel dennoch praktisch sicher.

Großrinderf, II – Distelh. II 3:0

Tore: 1:0 (50.) Hendrik Schmidt, 2:0 (59.) Nicolas Lindemann, 3:0 (72.) Julian Michelbach. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot (56.) für Spieler der Gäste.

Die Gastgeber präsentierten sich direkt als die überlegene Mannschaft, schafften es aber zunächst nicht, eine der unzähligen Torchancen der ersten Spielhälfte in das Tor der Gäste zu bringen. Nach der Pause fiel schließlich in der 50. Minute der verdiente Führungstreffer. Nachdem sich die Gäste in der 56. Minute selbst dezimierten, erzielte der frisch eingewechselte Nicolas Lindemann das 2:0. Der dritte Treffer durch Julian Michelbach war zwar technisch fragwürdig, sorgte aber für ein verdientes 3:0-Endergebnis.

Windischb./S. III – Gerchs. II/U. 4:1

Tore: 1:0 (4.) Jochen Hoffmann, 2:0 (16.) und 3:0 (35.) Philipp Hirt, 3:1 (65.) Markus Zorn (Foulelfmeter), 4:1 (90.) Marko Dittmann.

Die SpG erwischte den besseren Start und ging bereits in der vierten Minute durch Hoffmann in Führung. Auch danach war die Heimmannschaft überlegen und Hirt erhöhte mit zwei Treffern zum 3:0 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten durch einen Foulelfmeter verkürzen. Danach drängten die Gäste weiter, ein Treffer gelang ihnen aber nicht mehr. In der Schlussminute erzielte Dittmann nach einem Konter noch den 4:1 Endstand.

Brehmbacht. III – Pülfringen II 4:0

Tore: 1:0 (20. Daniel Greimann, 2:0 (27.) Michael Eckl, 3:0 (54.) Luis Thoma, 4:0 (87.) Philipp Steinbach.

Die Heimelf war von Anfang an spielbestimmend und ging durch einen Schuss aus zentraler Position mit 1:0 in Führung. Der Gastgeber blieb weiterhin die stärkere Mannschaft und baute die Führung bis zur Pause auf 2:0 aus. Nach dem Seitenwechsel waren die Brehmbachtäler besser und siegten verdient.

Kreisklasse C2

Welzbachtal II – SV Nassig III 1:5

Tore: 0:1 (19.) und 0:2 (44.) beide Leon Koppitz, 0:3 (47.) Lorenz Kunkel, 0:4 (79.) Mathias Schaber, 0:5 (82.) Dennis Winzenhöler, 1:5 (86.) Robert Tomic. – Besonderes Vorkommnis: Gäste verschießen Foulelfmeter (53.).

Der Tabellenführer startete gut in die Partie und machte von Beginn an klar, wie das spätere Ergebnis aussehen würde. Bis zur Pause brachte Leon Koppitz die Gäste mit zwei Toren auf die Siegerstraße. Die Heimelf konnte derweil trotz großer Bemühungen wenig dagegenhalten. Ihr blieb am Ende nur der Ehrentreffer.

FC Eichel II – Reicholzh./D. II 2:1

Tore: 1:0 (42.) und 2:0 (71.) Davor Miskovic, 2:1 (76.) Fabian Schulze.

In einem fairen Derby auf gutem Niveau feierte die Heimelf einen nicht unverdienten Sieg. Mann des Tages war Davor Miskovic, der seine Farben mit zwei Treffern zum Heimsieg führte. Beide Teams agierten zielstrebig und sportlich aggressiv mit dem besseren Ende für die Heimelf.

Kreuzwertheim II – Türkgücü II 0:1

Tor: 0.1 (27.) Patrick Schork.

Die erste Hälfte war ausgeglichen. Die wenigen Chancen teilten sich beide Teams. Eine 1:1-Situation zwischen Patrick Schork und dem heimischen Keeper entschied der Stürmer für sich und so verhalf er seiner Mannschaft zur frühen Führung. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Gastgeber deutlich stärker, es gelang ihnen jedoch nicht, den Treffer zum Remis, das gerechtfertigt gewesen wäre, zu erzielen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019