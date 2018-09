Oberliga-Flair für Altheimer Verteidigung

Die großen Überraschungen blieben zuletzt auf den Fußballplätzen des Fußballkreises Buchen weitgehend aus – sogar recht deutlich bestritten die meisten Favoriten ihre Begegnungen. Einzig der VfB Altheim schaffte es, die Buchmacher zu überraschen und ergatterte in der Kreisklasse A einen Punkt gegen Meisterschaftsanwärter SV Schlierstadt.

Kreisliga

31 Treffer in neun Partien: Die Mannschaften der Kreisliga Buchen präsentierten sich am Wochenende erneut in Torlaune und sorgten so bei den Zuschauern für Frohlocken. Besonders zu erwähnen ist hierbei der 6:0-Erfolg des noch ungeschlagenen VfB Sennfeld/Roigheim gegen den TSV Höpfingen II. Die Landsesliga-Reserve ging als Vorjahres-Dritter doch recht ambitioniert in die neue Spielzeit und lässt vor allem defensiv die Konstanz vergangener Tage missen. Derzeit entwickeln sich die Gelb-Blauen so langsam aber sicher zu einer Schießbude – schon 19 Mal musste der Höpfinger „Goalie“ hinter sich greifen. Im Vergleich: Über die gesamte letzte Spielzeit kassierte man nur 31 Gegentore, ein Wert, der in dieser Saison bereits zur Winterpause eingestellt sein könnte.

Währenddessen hatten die Favoriten der Spielklasse zuletzt keine Probleme: Sowohl der FC Schloßau als auch der TSV Rosenberg sowie der VfB Sennfeld/Roigheim und der TSV Mudau entschieden ihre Begegnungen teils deutlich für sich.

Kreisklasse A

Der VfB Altheim rennt den eigenen Ambitionen nach fünf Spieltagen noch etwas hinterher. Umso wichtiger scheint daher die Verpflichtung von Ex-Oberligakicker Johannes Volk zu sein, der beim überraschenden Remis gegen Meisterschaftsfavorit Schlierstadt das erste Mal für die Rot-Weißen auflief.

Der 32-jährige Innenverteidiger bestritt für den FSV Hollenbach 203 Partien in der Oberliga Baden-Württemberg und soll die bislang anfällige Defensive des Vorjahres-Sechsten stabilisieren.

Zudem war er für den TV Hardheim und den FV Lauda in der Verbandsliga Nordbaden aktiv. Zwar kassierte man gegen den SVS zwei Gegentore, doch reichte es gegen den Favoriten immerhin zum Punktgewinn.

„Fußball ohne Tore ist wie Leben ohne Sex“ – von dieser immer wieder zitierten und zugegebenermaßen unflätigen Halb-Weisheit können die Spieler und Anhänger der „Spielgemeinschaft“ Hardheim/Bretzingen II ein Lied singen.

Auch im vierten Spiel blieb man ohne Treffer – als einzige Mannschaft im gesamten Fußballkreis Buchen. Gegen den VfB Altheim will man am sich am nächsten Wochenende zum ersten Mal in die Torjägerliste eintragen. Dumm nur, dass der eben erwähnte oberligaerfahrene Johannes Volk den dortige Defensivverbund dirigiert.

Kreisklassen B1 und B2

Sicherlich darf der FC Bödigheim mit dem 4:2-Sieg über den FC Eubigheim zufrieden sein, auch wenn hiermit die Gegentorlos-Serie gerissen ist.

Wichtiger ist jedoch, dass man durch den wichtigen „Dreier“ den Anschluss an Tabellenführer TSV Buchen II und gleichzeitig einen ambitionierten Gegner auf Distanz gehalten hat.

Währenddessen setzte der FC Zimmern seine Serie in der B2 fort und landete den fünften Sieg im fünften Spiel. Sicherlich ging es gegen Kellerkind Hettingen II enger als erwartet zu, doch wird man sich über den eingeheimsten „Dreier“ nicht beschweren.

