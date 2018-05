Oberwittstadt II nun zwei Tore vorne

Anzeige

Leibenstadt – Hainstadt/H. II 4:1

Die Gastgeber machten von Anfang an Druck und hatten im gesamten Spiel Chancen. Mohr machte auf Zuspiel von R. Ilzhöfer das 1:0. Mohr war es der in der 24. Minute, der sich durchsetzte und im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte er sicher zum 2:0. In der 41. Minute machten die Gäste den Anschlusstreffer. Nach der Halbzeit waren die Gastgeber überlegen, kamen immer wieder zu sehr guten Chancen. Die erfahrenen Gäste hatten aber auch ihre Möglichkeiten. So dauerte es bis zur 79. Minute, als T. Mohr den SVL mit dem 3:1 erlöste. Spannend wurde es, als der Gast einen Elfmeter erhielt. Torwart S. Kunkel war jedoch auf der Hut und parierte. Kurz vor Schluss war es T. Mohr, der per Elfer“ das 4:1 machte.

Zimmern – SpG Waldh/L.H. II 13:0