Oberwittstadt in Relegation zur Verbandsliga

Tore: 1:0 (10.) N. Walz, 1:1 (29.) Brech, 2:1 (58.) Rolfes, 3:1 (73.) Wohlfahrt, 4:1 (80.) Rolfes. – Schiedsrichter: Maximilian Schmidt (Sinsheim). – Zuschauer: 250.

Während die zweite Mannschaft des TSV die zuvor errungene B-Klasse-Meisterschaft ausgiebig feierte, zementierte die erste Mannschaft die Vizemeisterschaft in der Landesliga Odenwald. Beide Landesliga-Kontrahenten zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren dieses Spiel zu gewinnen. Nach Vorlage von Dominik Rolfes erzielte Nicolai Walz die frühe Führung (10.). In der 18. Minute hatten die Hausherren Glück, als nach einem Rettungsversuch ein einheimischer Spieler die Latte traf. Die Begegnung war für die zahlreichen Zuschauer äußerst kurzweilig, und Lars Zeller hatte in der 24. Minute Pech, als sein Schuss an den Querbalken des Gäste-Gehäuses klatschte. Den Nachschuss von Dominik Rolfes lenkte Gäste-Torsteher David Keller gerade noch um den Pfosten. Fünf Minuten später setzte sich Thomas Scheuermann über die linke Seite durch und bediente in der Mitte Lucas Brech, der mühelos zum 1:1-Ausgleich einschob.

Die Halbzeitansprache von TSV-Coach Dominik Lang hatte gefruchtet, denn das Spiel seiner Mannschaft wurde nun deutlich zielstrebiger. Noch einmal zeigte David Keller sein ganzes Können, als er gegen Dominik Rolfes zur Stelle war. In der 57. Minute donnerte Christian Schledorn eine Direktabnahme ans Lattenkreuz. Auch TSV-Keeper Timo Hügel ließ aufblitzen, welch brillanter Torhüter er ist, als er gegen Thomas Scheuermann seinen Kasten mit Bravour sauber hielt (57.). Nur eine Minute später erzielte Dominik Rolfes nach Zuspiel von Nicolai Walz das wichtige 2:1. Nach einer toll vorgetragenen Kombination über Dominik Rolfes und Lars Zeller erhöhte Marcel Wohlfahrt auf 3:1 in der 73. Minute. Damit war der Drops gelutscht. In der 80. Minute noch ein Spielzug zum Zungeschnalzen: Lars Zeller spielte den Ball auf „Konni“ Panzer, der zu Dominik Rolfes und der 4:1-Endstand sowie die Vizemeisterschaft waren perfekt.

