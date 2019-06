Öffnungszeiten der Passstelle

Die Saison 18/19 ist seit dem letzten Wochenende für die badischen Vereine endgültig beendet und die Sommerpause ist in vollem Gange. Das bedeutet aber auch: Wechselzeit. In der Passstelle beim Badischen Fußball-Verband in Schöneck gelten daher andere Öffnungszeiten.

Ab Mittwoch, 26. Juni, gelten für die Wechselperiode I bis 2. September gesonderte Besuchs- und Telefonzeiten. Für einen Besuch sollten vorher individuelle Terminvereinbarung unter 07 21 / 4 09 04 57 oder 16 vorgenommen werden. Die Telefonzeiten sind von Montag bis Donnerstag jeweils 13 bis 15 Uhr sowie freitags von 10 bis 11 Uhr und 13 bis 14 Uhr. kg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019