Ömer Yilderim mit einem lupenreinen Hattrick

Werth. II/G. – Unterschüpf/K. II 2:2

Tore: 1:0 (21.) Andreas Sachnjuk, 2:0 (30.) Cortes Dennis Giuffrida, 2:1 (40.) Daniel Heffner, 2:2 (90.) Manuel Belz.

Der Heimelf gelang ein guter Start in die Partie. Andrej Jörg hatte mit seiner Übersicht und zwei hervorragenden Schnittstellenpässen sowohl Andreas Sachnjuk in der 21., als auch Dennis Giuffrida in der 40.

...