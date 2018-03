Offensiv-Trio der Gäste besonders im Auge behalten

Anzeige

Nach dem erneuten Wintereinbruch ist die Partie des VfR Gommersdorf bei der SG Kirchheim den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen. Am Samstag um 15.30 Uhr empfangen die Gommersdorfer den FC Zuzenhausen. Der Start in die Restrunde ist dem FC geglückt. Mit jeweils zwei 2:1-Siegen gegen den VfB Eppingen und beim VfB Gartenstadt hätten sie gegen den SV Schwetzingen fast den dritten Sieg in Folge eingefahren (2:2).

Die Trainersöhne Dominik (acht Tore) und Marcel Zuleger (vier Tore) haben knapp die Hälfte der 25 Tore geschossen. Die 22- und 24-jährigen Brüder bilden zusammen mit dem 22-jährigen Christopher Wild (fünf Tore) ein gefährliches Offensivtrio. Wild hat drei von seinen fünf Toren gegen die Jagsttäler im Vorrundenspiel erzielt. Der FCZ siegte damals mit 3:2.

Nach den Partien in Friedrichstal (0:1) und gegen Neckarelz (0:0) haben die Gommersdorfer etwas Selbstvertrauen gewonnen. Zwar wurde kein Sieg eingefahren, doch die Leistungen in beiden Spielen schüren weiter die Hoffnung auf den ersten Dreier in dieser Saison. Dass der FC Zuzenhausen als Favorit in die samstägliche Partie geht, ist sowohl den Spielern als auch den Verantwortlichen beim VfR klar. Die VfR-Abwehrreihe Jan Conrad, Sascha Silberzahn und Patrick Mütsch werden vom Offensivtrio des FC „Zuze“ gefordert. Die eigenen Offensivbemühungen der Jagsttäler sollten wieder in Tore umgesetzt werden, das würde das Selbstvertrauen noch steigern. eb