Ohne Engagement geht es nicht

Um das ehrenamtliche Engagement zu fördern und zu würdigen, haben DFB und Württembergischer Fußballverband verschiedene Aktionen im Programm: Der DFB-Ehrenamtspreis wird bereits seit über 20 Jahren vergeben. Hier werden jährlich rund 280 Frauen und Männer ausgezeichnet, die in ihren Vereinen Außergewöhnliches leisten. Bewerbungen sind von Juni bis August möglich. „Junge Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ heißt eine weitere Aktion. Alle Bezirkssieger sind bei einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien am Start. Bewerbungszeitraum: Juni bis August. Beim WFV-Vereins-Ehrenamtspreis können in jedem der 16 Bezirke bis zu drei Vereine ausgezeichnet werden und erhalten Preise im Wert von insgesamt 80 000 Euro.

Näheres zu den Wettbewerben gibt es unter wuerttfv.de. wfv

