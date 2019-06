Oliver Zapel erneut bei Sonnenhof

Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Dabei geht die SG mit Oliver Zapel in die mittlerweile sechste Spielzeit in der 3. Liga. Der Fußball-Lehrer erhält beim „Dorfklub“ einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Zapel ist im Fautenhau alles andere als ein Unbekannter, bereits in der Saison 2016/2017 war der 51- Jährige für die Drittligamannschaft als Cheftrainer verantwortlich. Michael Ferber, Vorstandsmitglied der SG, zur Verpflichtung des neuen Cheftrainers: „Oliver Zapel kennt die 3. Liga und die SG Sonnenhof Großaspach sehr gut. Dies sind zwei Kriterien, die uns bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer und in den Gesprächen mit möglichen Kandidaten sehr wichtig waren. Für Oliver spricht zudem, dass er bereits in der Spielzeit 2016/2017 sportlich erfolgreich für unseren Verein gearbeitet hat. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass wir mit der Verpflichtung von Oliver Zapel als Cheftrainer die richtige Entscheidung getroffen haben und freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“ pati

