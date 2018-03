„Packung“ für den Zweiten beim Ersten

Anzeige

Die Gäste gingen mit ihrem ersten Angriff in Führung. Nach einem Torwartfehler erhöhten sie auf 2:0. Kurz vor der Pause verhinderte der Pfosten den Torerfolg für den FC . Kurz vor Spielende fiel das 3:0 sowie das 1:3 durch J. Kirchgeßner.

Höpfingen III – Großeich./S. II 2:0

Höpfingen hatte anfangs mehr Chancen und ging in der 31. Minute durch P. Biringer mit 1:0 in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte A. Hauk nach Vorlage von Spielertrainer „Matze“ Beckert verdient auf 2:0.

Dornberg – Rippberg/W./G. 1:5

Ähnlich wie in der Hinrunde spielten die Gäste auch auf dem Hardheimer Kunstrasenplatz überlegen und trafen innerhalb der ersten zehn Minuten zweimal. Allerdings hielt der FSV in der eigenen Hälfte im Vergleich zur Begegnung davor deutlich besser dagegen und erzielte auch den 1:2-Anschlusstreffer. Die Gäste erzielten dann jedoch weitere Treffer zum 5:1-Endstand.

TTSC Buchen – Eubigheim 8:0

M. Hammoud erzielte bereits in der 13. und 22. Minute die Treffer zum 2:0. In der 41. Minute erhöhte der TTSC durch einen sehenswerten Freistoß durch Spielertrainer Cakar. Das 4:0 fiel in der 54. Minute durch Türkyilmaz. Das 5:0 durch Cinar. C. Hammoud erzielte dann zwei weitere Treffer zum 7:0. Das 8:0 machte Aydin in der 74. Minute.

Schweinberg II – Merchingen 3:2

In der 23. Minute erzielte der FCS das 1:0. Im Gegenzug gelang den Gästen der Ausgleich. In der 31. Minute war es wiederum C. Mohr, der das 2:1 erzielte. Kurz nach der Pause gelang D. Hofmann nach einer schönen Einzelleistung das 3:1. Merchingen steckte nicht auf und erzielte in der 70. Minute noch das 2:3.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018