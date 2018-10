Paco Alcacer mit einer Riesen-Quote

Borussia Dortmund hat in der Bundesliga zu alter Stärke gefunden und markierte mit dem Last-Minute Sieg gegen Augsburg (4:3) den dritten „Dreier“ in Folge. Einer der Hauptgründe hierfür ist Neuzugang Paco Alcacer: Mit sechs Treffern in nur 81 Einsatz-Minuten in dieser Saison führt der technisch versierte Spanier nicht nur seinen Klub immer wieder zu Siegen, sondern auch die Torschützenliste der höchsten deutschen Spielklasse an.

Bundesliga

6 Tore: Alcacer (Dortmund).

5 Tore: Duda (Berlin), Plea (Mönchengladbach).

4 Tore: Finnbogason (Augsburg), Ibisevic (Berlin), Poulsen, Werner (beide Leipzig), Reus (Dortmund).

2. Bundesliga

12 Tore: Terodde (Köln).

7 Tore: Glatzel (Heidenheim), Klement (Paderborn).

6 Tore: Keita-Ruel (Fürth).

5 Tore: Grüttner (Regensburg), Hinterseer (Bochum), Lasogga (Hamburg).

3. Liga

6 Tore: Aigner (Uerdingen), Dadashov (Münster), Hain (Unterhaching), Kyereh (Wehen/Wiesbaden).

5 Tore: Alvarez (Osnabrück), Grimaldi (München), Wachsmuth (Zwickau).

4 Tore: Baumann, Skarlatidis (beide Würzburg), Fink (Karlsruhe), Hofmann (Braunschweig), Kefkir (Uerdingen), Klingenburg (Münster), Königs, Soukou (beide Rostock), Mamba (Cottbus), Marseiler (Unterhaching), Scheu (Köln), Starke (Jena).

Regionalliga Südwest

7 Tore: Firat, Hirst (beide Offenbach).

6 Tore: Dulleck, Theisen (beide Homburg), Gösweiner (Hoffenheim II), Sommer, Sulejmani (beide Mannheim).

5 Tore: Kienle (Ulm).

Oberliga Baden-Württemberg

8 Tore: Sanchez (Reutlingen).

7 Tore: Lindner (Bissingen), Tunjic (Stuttgarter Kickers), Vollmer (Linx).

6 Tore: Klein (Bahlingen).

5 Tore: Barini (Neckarsulm), Dicklhuber (Göppingen), Götz (Bissingen), Haibt (Villingen), Sökler (Freiberg).

Verbandsliga Nordbaden

11 Tore: Ilhan (Heddesheim).

8 Tore: Fetzer (Gartenstadt).

7 Tore: Daum (Durlach-Aue), Zuleger (Zuzenhausen).

6 Tore: Dahlke, Jubin (beide Sandhausen II), Gouras (Walldorf II), Malsam (Bruchsal), Strobel (Mutschelbach).

Verbandsliga Württemberg

8 Tore: Czaker (Hollenbach).

6 Tore: Kenniche (Neckarrems), Lekaj (Leinfelden/Echterdingen), Nietzer (Dorfmerkingen).

5 Tore: Dilger (Laupheim), Lack (Tübingen).

4 Tore: Catanzano (Rutesheim), Vazquez (Essingen), Mutlu (Dorfmerkingen), Sumser (Albstadt), Vargas (Laupheim).

Landesliga Odenwald

10 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

8 Tore: Bundschuh (Hundheim/Steinbach), Rüttenauer (Oberwittstadt).

7 Tore: Heckmann (Neckarelz), Hespelt (Gommersdorf), Turra (Walldürn).

6 Tore: Greco (Tauberbischofsheim), Gärtner (Gommersdorf). nv

