Partien bis 10. Dezember sind jetzt terminiert

Der DFB hat die Spieltage 11 bis 18 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit sind alle Partien auch der Würzburger Kickers bis einschließlich 10. Dezember fest terminiert. Anschließend folgen noch zwei Spieltage bis zur Winterpause.

Der FC Würzburger Kickers wird dabei fünfmal samstags und jeweils einmal am Freitag, Sonntag und Montag gefordert sein. Das erste Heimspiel in diesem Zeitraum findet am Montag, 8. Oktober, um 19 Uhr, gegen die SG Sonnenhof Großaspach statt. Am Samstag, 27. Oktober, um14 Uhr, gastiert der Hallesche FC in der heimischen Flyeralarm Arena. Das Heimspiel am Dalle gegen den FSV Zwickau steigt am Freitagabend, 9. November, um 19 Uhr. Der FC Carl Zeiss Jena ist am Samstag, 1. Dezember, 14 Uhr, zu Gast. Auswärts treten die Kickers am Sonntag, 21. Oktober, um 14 Uhr beim SC Preußen Münster an.

Darüber hinaus stehen samstags um 14 Uhr die Partien in Kalrsruhe (3. November), Köln (24. November) und Kaiserslautern (8. Dezember) auf dem Programm. pati

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018