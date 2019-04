Paula kommt, Unternehmer unterstützen

Manfred Paula wird ab der kommenden Saison das Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München leiten. Der ehemalige Bundesligamanager des FC Augsburg, wechselt von Drittligist 1. FC Kaiserslautern an die Grünwalder Straße.

„Wir haben uns nach Gesprächen mit Manfred Paula darauf verständigt, dass wir den noch bis 2021 laufenden Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen zum 30. Juli 2019 auflösen. Zur künftigen strategischen und personellen Ausrichtung des Nachwuchsleistungszentrums werden wir in den kommenden Wochen informieren“, teilte Drittligist 1. FC Kaiserslautern in einer Pressemitteilung mit. In der vergangenen Zweitligaspielzeit hatte der 54-Jährige gemeinsam mit Ex-Profi Alexander Bugera die „Roten Teufel“ interimsweise für ein Spiel trainiert. Damals verloren die Pfälzer bei Union Berlin mit 0:5 und mussten am Saisonende den Gang in die Drittklassigkeit antreten.

Auch Kevin Volland ist dabei

Mit einer neuen Initiative „Gemeinsam stark fürs NLZ“ wollen Unternehmer die Nachwuchsarbeit beim TSV 1860 München finanziell unterstützen: „Das Nachwuchsleistungszentrum ist die Herzkammer der Löwen. Unsere Initiative soll sicherstellen, dass die Qualität der Ausbildung langfristig garantiert ist. Konkret kann jeder Unterstützer über die Initiative für ein konkretes Projekt zweckgebunden spenden. Das Geld kommt zu 100 Prozent dort an, wo es der Unterstützer möchte. Wir sind davon überzeugt, dadurch die Attraktivität des NLZ über die Grenzen Münchens hinaus deutlich steigern zu können.“

Zu den Unterstützern dieser Initiative zählt unter anderem Bundesligaprofi Kevin Volland. „Jugendarbeit bei Sechzig war schon immer eine besondere Erfolgsgeschichte, doch Jugendarbeit auf diesem Niveau kostet auch Geld. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Dritten Liga machen es nahezu unmöglich, dauerhaft eine Ausbildung auf dem bekannten Niveau aus den herkömmlichen Einnahmen anzubieten. Für den TSV 1860 München ist daher ein Glücksfall, wenn sich aus der Mitte der Anhängerschaft eine Idee wie diese bildet“, betont der Finanz-Geschäftsführer des TSV 1860 München, Michael Scharold. pati

