Dirk Züchner, Trainer des Aufsteigers FC Hundheim/Steinbach, findet sich plötzlich im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga wieder.

Herr Züchner, macht Ihre Mannschaft es noch einmal spannend?

Dirk Züchner: Es war von Anfang an klar, dass wir um den Klassenerhalt spielen. In der Vorrunde haben wir sehr stark gespielt. Jetzt haben wir auch ein bisschen personelle Probleme. Es soll keine Ausrede sein, aber vom Kader her wird es schon ein wenig eng.

Wird also die Luft auf der Zielgerade dünner?

Züchner: Es ist schon aufgrund der vielen Mannschaften eine sehr lange Runde. In der Kreisliga reichen auch schon mal 80 Prozent, in der Landesliga geht es ausgeglichener zu; manchmal entscheiden nur Kleinigkeiten. Da hat uns zuletzt auch ein bisschen das Glück gefehlt.

Fehlen derzeit die Tore?

Züchner: Aus dem Spiel heraus gelingen momentan nicht die Treffer. Da müssen wir ansetzen und die Chancen, die wir haben, konsequenter nutzen; dann wird es wieder besser.

Ist der nächste Gegner, wie immer, der schwerste?

Züchner: Ja. Türkspor Mosbach hat viele Neuzugänge und ist schwer einzuschätzen. Es ist schwierig, bei diesem unangenehmen Gegner zu bestehen. Das Spiel auf Kunstrasen wird eine neue Erfahrung für meine Mannschaft. ferö/Bild: Martin Herrmann

