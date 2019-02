Peter Hogen kehrt zurück

Peter Hogen wird ein zweites Mal den VfR Gommersdorf trainieren. © Herrmann

Der ehemalige Regionalliga-Trainer kehrt zurück: Ab 1. Juli wird Peter Hogen das Traineramt beim VfR Gommersdorf wieder übernehmen. Seine Trainertätigkeit beim FV Mosbach endet zum Saisonende wurde von der Vereinsführung des FV öffentlich bekannt gegeben.

Vor einem Jahr begann er beim aussichtslos zurückliegenden VfR Gommersdorf sein Engagement und hinterließ durch seine Art nicht nur bei den Spielern tiefe Spuren. Freilich konnte er die Jagsttäler nicht mehr vom Abstieg aus der Verbandsliga Nordbaden retten, aber er hatte die Mannschaft so weit gebracht, dass selbst Spitzenmannschaften Probleme hatten, gegen die Gommersdorfer drei Punkte zu holen. Und mancher hohe Favorit erlebte sein „blaues Wunder“ und musste dem VfR Punkte überlassen.

Hogen übernimmt den VfR, egal in welcher Klasse die Gommersdorfer in der nächsten Saison spielen. Im Moment liegen die Jagsttäler in der Landesliga Odenwald mit zwei Punkten Rückstand auf die Spvgg. Neckarelz auf dem zweiten und damit dem Verbandsliga-Relegationsplatz. eub

