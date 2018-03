Peter Hogen wünscht mehr Unterstützung für die Stürmer

Anzeige

Der VfR Gommersdorf tritt am Sonntag um 15 Uhr zu seinem ersten Verbandsligaspiel in diesem Jahr beim Tabellenzweiten FC Friedrichstal an. Die Friedrichstaler haben ihr Nachholspiel vorigen Samstag in Schwetzingen mit 2:1 gewonnen und haben damit den Konkurrenten gezeigt, dass sie nicht freiwillig ihre Spitzenposition räumen werden.

Nach dem 2:1-Sieg in der Spargelstadt kommt ihnen der Tabellenletzte Gommersdorf gerade recht, um ihre Tordiferenz (40:23) gegenüber den Mannheimern (36:11) zu verbessern. Der VfR hat den Zwei-Punkte-Vorsprung durch das 0:0 ebenfalls am Samstag im Spitzenspiel gegen den FV Heddesheim eingebüßt.

Die Friedrichstaler zählten in den vergangenen zehn Jahren zum festen Bestandteil der Verbandsliga mit zwei „Ausrutschern“ vor drei und zwei Jahren, als sie ihr Glück in der Oberliga versuchten. Nach einer durchwachsenen Spielzeit in der vorigen Saison sind sie jetzt wieder ein ernstzunehmender Verfolger des VfR Mannheim. Mit Patrick Rödling (16 Tore) und Abdelrahma Mohamed (9) haben die Friedrichstaler das gefährlichste Sturmduo der Verbandsliga in ihren Reihen.