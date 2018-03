Petersen ist im Moment bester Deutscher

Anzeige

Auf Robert Lewandowskis Torriecher setzt der FC Bayern München auch am heutigen Dienstag in der Champions-League-Partie gegen Besiktas Istanbul. Am Wochenende traf der Pole per Penalty zum 2:1-Siegtreffer des FCB beim VfL Wolfsburg. Gegen die „Wölfe“ trifft Lewandowski ohnehin besonders gern – es war der mittlerweile 16. Treffer für ihn in den vergangenen 15 Spielen gegen Wolfsburg.

Bundesliga

20 Tore: Lewandowski (München).