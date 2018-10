Platz eins bestätigen

Bereits am Samstag treffen zum Vorspiel der beiden ersten Mannschaften die SpG Mudau/Schloßau II und Götzingen/Eberstadt II aufeinander. In der Tabelle ist die Heimmannschaft der Verfolger der Gäste und würde mit einem Sieg bis auf einen Zähler herankommen. Der TSV/VfL II traf bisher pro Partie mehr als viermal.

Mit einem Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen FC Zimmern ist Sennfeld/Roigheim II an die Tabellenspitze gesprungen. Auswärts kassierte der VfB bislang nur einen Gegentreffer und ist noch ungeschlagen. Doch aufgepasst im Derby vor Adelsheim/Oberkessach II: Vor heimischem Publikum gelang der SpG schon drei Siege.

Zimmern möchte nun auf eigenem Platz Wiedergutmachung für die erste Niederlage am vergangenen Spieltag. Mit den eigenen Zuschauern im Rücken soll gegen Bofsheim/Osterburken II der sechste Heimsieg folgen.

Ein Stück vom letzten Tabellenplatz absetzen konnte sich der FC Schweinberg II dank eines klaren Sieges gegen Hettingen II. Allerdings kommt es beim FCS II immer darauf an, wie die personelle Situation, auch in der ersten Mannschaft ausschaut. Der Gegner Leibenstadt hat ein ausgeglichenes Torverhältnis, und so wird vor allem in der Defensive ein starkes Team erwartet. mg

