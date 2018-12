Platz war unbespielbar

Die Begegnung in der Allianz Frauen-Bundesliga zwischen der TSG und dem 1. FFC Frankfurt, die am gestrigen Sonntag um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion stattfinden sollte, wurde abgesetzt. Die ersten Schneefälle des Winters in der vergangenen Nacht haben den Platz unbespielbar gemacht.

Die TSG verabschiedet sich so vorzeitig mit 20 Punkten als Tabellenfünfter in die Winterpause.

Training ab 7. januar

Am 7. Januar nimmt das Bundesligateam den Trainingsbetrieb wieder auf. In der Wintervorbereitung stehen für die TSG unter anderem Testspiele gegen den SV Weinberg (12. Januar), den SC Sand (27. Januar) und den 1. FFC Frankfurt (10. Februar) auf dem Programm.

