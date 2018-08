Pokal ist, wo der Verlierer ein Bierchen trinkt

Anzeige

Ellen Böhrer war in ihrem Element: Als die frischgeduschten KSC-Profis so nach und nach im Sportheim des TSV Höpfingen zum Essen eintrudelten, fragte die Frau des Fußball-Abteilungsleiters freundlich nach deren Getränkewunsch: „Pils? Weinschorle?“ Allerdings erhielt sie jedes Mal eine Absage: Fußball-Profis trinken Wasser oder Saftschorle – auch nach Siegen. So auch am Dienstagabend, nachdem die Karlsruher die BFV-Pokal-Achtelfinal-Hürde beim Landesligisten souverän mit 5:0 genommen hatten (wir berichteten). 1080 Zuschauer waren dabei

„Solche Spiele sind nicht einfach. Da muss man sich schon zusammen reißen“, sagte KSC-Trainer Alois Schwartz nach dem Schlusspfiff. Gerade deshalb war sein Ansatz richtig, viele Spieler „aus der zweiten Reihe“ einzusetzen, die dann richtig Gas gegeben haben, um sich für künftige Einsätze in der 3. Liga zu empfehlen. Und so stellte Coach Schwartz zufrieden fest: „Nach dem 4:0 war das Spiel schnell gelaufen. Dann haben wir mehr auf Ballbesitz gespielt.“ Bei solchen Spielen „auf dem Land“ gelte es, so der 51-Jährige, einen guten Eindruck zu hinterlassen, weil sich die Leute auf solch ein Spiel freuten. Das ist dem Ex-Bundesligisten sicher gelungen. Die KSC-Profis spulten „ihr Programm“ in Höpfingen souverän ab: Hier und da ein Lächeln, ein Autogramm, stets ein nettes „Danke“ und „Bitte“ auf den Lippen. Alois Schwartz freute sich aber auch: „Wir sind hier sehr freundlich empfangen worden.“ Dann stieg er wieder in den Mannschaftsbus; wohlwissend, dass sein Auftrag beim KSC ein ganz anderer ist: Der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Bundschuh lobt seine Mannschaft

Seinem Gegenüber, Steven Bundschuh, durfte man trotz der 0:5-Niederlage gratulieren: „Ja, ich finde, das darf man schon. Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir das richtig gut gemacht“, freute sich der 31-Jährige. Nur ein Gegentor kassierte der Underdog während der zweiten 45 Minuten. Lediglich die Phase, in der recht flott die Gegentore zwei bis vier fielen habe ihm nicht so gefallen. Doch exakt da wurden eben die vier Spielklassen Unterschied zwischen „Höpfi“ und dem KSC deutlich. Seine Ansprache, so Bundschuh, habe lediglich taktische Inhalte gehabt, keine emotionalen, ließ der Coach hinter die Kabinentüre blicken.