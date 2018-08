Pokalschlager beim SV Wachbach

Die zweite Runde im ebm-papst-Bezirkspokal steht an – und in Wachbach kommt es gleich zu einem richtigen Pokalhit. Mit dem TSV Obersontheim (4. Platz in der vergangenen Saison) kommt der Topfavorit der Bezirksliga Hohenlohe zum Vorjahres-„Vize“. Bereits am Mittwoch, 22. August (18.30 Uhr) wird die dritte Runde ausgetragen.

Obersontheim hatte in Runde eins ein Freilos. Der SV Wachbach kam kampflos eine Runde weiter, weil Dünsbach II wegen Personalmangels abgesagt hatte.

Für beide Mannschaften ist es also eine erste Standortbestimmung. In den beiden Punktspiel-Duellen der Vorsaison kam Wachbach zu Hause nur zu einem 0:0-Unentschieden, in Obersontheim gab es eine 0:1 Niederlage.

Wachbach muss wegen Urlaub oder Verletzung auf einige Stammspieler verzichten. Obersontheim hat seinen Kader aufgerüstet. Mit Spielertrainer Andrey Nagumanov besitzen sie einen bereits höherklassig spielenden Regisseur in ihren Reihen. Im Vorspiel (15.30 Uhr) trifft der SV Wachbach II, der völlig überraschend den Bezirksligisten Braunsbach aus dem Wettbewerb geworfen hat, auf den SV Onolzheim (B3).

Der FC Creglingen überzeugte in der ersten Runde mit einem Sieg über Bezirksligaaufsteiger SGM Markelsheim/Elpersheim und hat nun (gespielt wird in Bieberehren) mit Bezirksligist TSV Hessental ein weiteres Kaliber vor der Brust. Auch hier gibt es ein Vorspiel: Die SGM Creglingen II/Bieberehren eliminierte in Runde eins den TSV Michelfeld (Bezirksliga) und trifft nun auf den TSV Zweiflingen (A1).

In weiteren Heimspielen trifft die SGM Löffelstelzen/Mergentheim (gespielt wird in Löffelstelzen) auf den TSV Obersontheim II (A2), die SGM Taubertal/Röttingen (heute Abend um 18.30 Uhr in Röttingen) auf den TV Rot am See (A2). In einem ligainternen Duell spielen der TSV Laudenbach und der FC Billingsbach gegeneinander.

Auswärts müssen der SV Edelfingen (in Tiefenbach/B 3) und die SGM Weikersheim/Schäftersheim II (in Rieden/B 1) antreten. rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018