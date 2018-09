Potsdamer Turbine zum Stehen gebracht

Der Auftakt in die neue Saison in der Allianz Frauen-Bundesliga hätte für die TSG Hoffenheim kaum besser laufen können. Im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion siegte die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann erstmals in der Geschichte gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Anne Fühner sorgte in einem spannenden Spiel für den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0) (50.). Trotz der Anstoßzeit am Vormittag wirkten beide Teams im Dietmar-Hopp-Stadion alles andere als verschlafen. Von Beginn an war Feuer im Spiel zwischen der TSG und dem 1. FFC Turbine Potsdam. Immer wieder rollten Angriffe auf die Tore von Friederike Abt und Lisa Schmitz, nur die brandgefährlichen Abschlüsse fehlten in der Partie. In einem insgesamt ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem sich die Kontrahenten mit starken Phasen abwechselten, blieb es beim 0:0. Nach der Pause das gleiche Bild: zwei aktive Mannschaften, immer wieder Akzente in der Offensive, aber auch aufmerksame Defensivverbünde. In der 50. Minute zappelte der Ball dann im Netz der Turbine. Anne Fühner brachte die TSG mit einem echten Traumtor in Führung. Die Gäste versuchten alles, um die drohende Niederlage abzuwenden. Am Ende blieb es beim knappen 1:0-Sieg. tsg

