Poulsen stürmt nach vorn

Nach wie vor kommt in Sachen Torausbeute an Simon Terodde vom 1. FC Köln niemand vorbei. Mittlerweile gehen 23 Tore allein auf sein Konto. Primus in der ersten Bundesliga ist mit 13 Toren Luca Jovic von der Eintracht Frankfurt. In der 3. Liga führt Stephan Hain von der Spvgg. Unterhaching (13 Tore).

Bundesliga

14 Tore: Jovic (Frankfurt). 13 Tore: Lewandowski (München), Reus (Dortmund). 12 Tore: Alcacer (Dortmund), Poulsen (Leipzig). 11 Tore: Haller (Frankfurt), Werner (Leipzig). 10 Tore: Duda (Berlin), Finnbogason (Augsburg), Plea (Mönchengladbach). 9 Tore: Havertz (Leverkusen), Hazard (Mönchengladbach), Kramaric (Hoffenheim), Weghorst (Wolfsburg). 8 Tore: Ibisevic (Berlin), Volland (Leverkusen).

2. Liga

23 Tore: Terodde (Köln). 12 Tore: Hinterseer (Bochum). 11 Tore: Cordoba (Köln), Glatzel (Heidenheim), Klement (Paderborn), Testroet (Aue). 10 Tore: Lasogga (Hamburg). 9 Tore: Keita-Ruel (Greuther Fürth), Koné (Dresden), Michel, Tekpetey (beide Paderborn), Schleusener (Sandhausen), Serra (Kiel). 8 Tore: Adamyan, Grüttner (beide Regensburg), Andersson (Union Berlin), Beck (Magdeburg), Klos (Bielefeld).

3. Liga

13 Tore: Hain (Unterhaching). 11 Tore: Fink, Pourié (beide Karlsruhe). 10 Tore: Kyereh, Schäffler (beide Wehen Wiesbaden). 9 Tore: Alvarez (Osnabrück), Proschwitz (Meppen), Schimmer (Unterhaching). 8 Tore: Soukou (Rostock).

Oberliga Baden-Württemberg

19 Tore: Sökler (Freiberg). 14 Tore: Dicklhuber (Göppingen). 13 Tore: Vollmer (Linx). 12 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers). 10 Tore: Gilés Sanchez (Reutlingen), Rubio (Linx).

