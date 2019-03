„Probelauf“ für den Pokal

Spannende Tage warten auf die Fußballfrauen der TSG 1899 Hoffenheim. Bevor am 31. März vor heimischer Kulisse das Halbfinale des DFB-Pokals stattfindet, empfängt die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann am Samstag (14 Uhr) den SC Freiburg zum 17. Spieltag der Allianz Frauen-Bundesliga im Dietmar-Hopp-Stadion. Der Sport-Club präsentierte sich zuletzt in starker Form, die TSG peilt den ersten Sieg der Rückrunde an.

Chef-Trainer Jürgen Ehrmann über den Gegner: „Der SC Freiburg ist unumstritten gerade in sehr starker Form. Gegen den VfL Wolfsburg hat der Sport-Club am vergangenen Spieltag eine richtig gute Leistung abgeliefert. Die Freiburgerinnen waren aggressiv und haben ihren Plan hervorragend umgesetzt. In der Offensive ist Freiburg enorm schnell und torgefährlich, Spielerinnen wie Klara Bühl, Giulia Gwinn oder Sandra Starke sind technisch stark und können sich auch im Eins-gegen-Eins durchsetzen. In der Defensive steht unser nächster Gegner solide und verteidigt kompromisslos. In der Vorrunde waren die Ergebnisse noch durchwachsen, nun hat sich die Mannschaft aber gefunden und Freiburg wird in der Rückrunde wieder richtig angreifen.“

Auf Hoffenheimer Seite hat sich Leonie Pankratz in Bremen am Sprunggelenk verletzt. Für sie wird es bis Samstag richtig eng. Definitiv ausfallen werden weiterhin Friederike Abt, Lina Bürger und Judith Steinert.

Zehn von bislang insgesamt 15 Pflichtspielen gegen die TSG entschied der SC Freiburg für sich, darunter auch das Hinspiel in der laufenden Saison. Im Breisgau glich die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann einen 0:2-Rückstand (46., 50.) durch einen Doppelpack von Tabea Waßmuth (56., 75.) aus, doch in der Schlussminute traf Freiburg, wie schon so oft im Duell gegen Hoffenheim, noch zum Sieg. pk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019