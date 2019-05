Pülfringen beseitigt alle Zweifel

Umpfert. II – Windisch./Sch. II 3:4

Tore: 1:0 (10.) Max-Emanuel Eck, 1:1 (14.) Christian Stang, 2:1 (17.) Cornelius Burkert, 2:2 (22.) Eigentor, 3:2 (62. Foulelfmeter) Sascha Limbrunner, 3:3 (88.) Philip Czernin, 3:4 (90.) Joachim Wirsching.

In einem rassigen A-Klassen-Derby landeten die Gäste einen etwas glücklichen Auswärtssieg. Nachdem die Hausherren den Torreigen durch Max-Emanuel Eck eröffnet hatten, gelang den Gästen nur wenig später der verdiente Ausgleich durch Christian Stang. Die Heimelf ließ nicht locker und konnte durch Cornelius Burkert die erneute Führung erzielen. Glück hatten die Gäste als ihnen noch vor der Pause nach einem abgefälschten Schuss der Ausgleich glückte. Nach dem Seitenwechsel waren es wiederum die Platzherren, die per Foulelfmeter durch Sascha Limbrunner zum dritten Mal in Front gingen. Trotzdem blieben die Gäste weiter dran und wurden dann auch noch mit zwei späten Treffern durch Philip Czernin und Joachim Wirsching mit dem nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg belohnt.

FC Grünsfeld II – FC Eichel 2:2

Tore: 1:0 (47.) Fabian Eckert, 2:0 ( 60.) Stefan Kordmann, 2:1 (67.) Kai Grottenthaler, 2:2 (75.) Alexander Helfenstein.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Kurz dem Seitenwechsel erzielte Fabian Eckert die verdiente 1:0-Führung. Als Stefan Kordmann nach einer Stunde auf 2:0 erhöhte, schien eine Art Vorentscheidung gefallen zu sein. Die Gäste hielten jedoch unverdrossen dagegen und konnten auch schnell den Anschluss durch Kai Grottenthaler herstellen. Ihr weiterer Drang nach vorn wurde nur wenige Minuten später durch einen Treffer von Alexander Helfenstein zum verdienten Ausgleich belohnt.

Rauenberg/B. – Welzbachtal 2:1

Tore: 1:0 (65.) Philipp Merola, 2:0 (80.) Felix Böxler, 2:1 (90+1) Julian Behringer.

Die Hausherren begannen die Partie mit leichten Feldvorteilen, ohne sich jedoch die ganz großen Einschussmöglichkeiten zu erarbeiten. Als der Druck der Platzherren nach der Pause immer stärker wurde, gelang ihnen auch die 1:0-Führung durch Philipp Merola. Mit dem 2:0 durch Felix Böxler war das Spiel entschieden. Der Anschlusstreffer der Gäste in der Nachspielzeit durch Julian Behringer hatte nur noch statistischen Wert.

Pülfringen – Kickers Werth. II 6:0

Tore: 1:0 (7.) Patrick Knüll, 2:0 (27.) und 3:0 (42.) Benjamin Eckert, 4:0 (45.) und 5:0 (51.),Adrian Farcau, 6:0 (80.) Michael Haberkorn.

Die Heimelf ging durch Patrick Knüll früh in Führung und hielt das Tempo auch danach weiterhin hoch. Der Lohn hierfür waren die Treffer zwei und drei durch Benjamin Eckert. Als die Platzherren mit dem Halbzeitpfiff auf 4:0 erhöhten, war die Partie gelaufen. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber schnell nach und erzielten durch Adrian Farcau ihren fünften Treffer. Nun ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen, ehe sie zehn Minuten vor Schluss durch Michael Haberkorn den auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg sicherstellten.

Distelhausen – Assamstadt II 0:3

Tore: 0:1 (30.) Pascal Keilbach, 0:2 (43.) Rene Belz, 0:3 (63.) Christian Hügel.

Die Platzherren begann stark und hätten nach nur wenigen Minuten bereits in Führung gehen können. Die Gäste versteckten sich ebenfalls nicht und vergaben ihrerseits eine gute Möglichkeit. Mitte der ersten Halbzeit wurden die Gäste zwingender und erzielten nach einem scharfen Freistoß, den der einheimische Torhüter nur abklatschen konnte, durch Pascal Keilbach die 1:0-Führung. Mit einer schönen Einzelleistung durch Spielertrainer Rene Belz erhöhte der Gast kurz vor dem Seitenwechsel auf 0:2.

Nach der Pause übernahmen die Hausherren wieder das Geschehen, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu gelangen. Hinzu kam dann auch noch das Pech, dass den Gästen ein Tor aus klarer Abseitsposition zum 0:3 zuerkannt wurde.

Trotz allem weiteren Bemühen der Hausherren blieb es bis zum Schluss beim verdienten Sieg der Gäste.

Türkgücü Wert. – Wittigh./Zi. 2:0

Tore: 1:0 (20.) und 2:0 (43.) jeweils Samet Karaveli.

Von diesem Spiel war, trotz mehrmaligem Bemühen, kein Bericht zu erhalten.

TBB II/Hochh. – SG Dittwar/H. 2:2.

Die Hausherren begannen Druckvoll und wollten früh die Weichen auf Sieg stellen. In der 13. Minute konnte Dombouya eine Hereinganbe von Göhring zum 1:0 einnetzen. In der Folgezeit blieb die Heimmannschaft spielbestimmend und erspielte sich weitere Torchancen. Die Gäste zeigten in der Offensive keine Initiative.

Dies änderte sich nach der Halbzeit, als per Doppelschlag der Tiefschlaf der Heimmannschaft bestraft wurde. Im weiteren Verlauf investierte die Heimmannschaft wieder mehr und drängte auf den Ausgleich. Der gelang in der 88. Minute, als Marcel Münch einen gut herausgespielten Spielzug zum verdienten 2:2 vollendete.

