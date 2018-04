Pülfringen muss um seine acht Spiele andauernde Erfolgsserie fürchten

Anzeige

Vom überraschenden Punktverlust der SG Reicholzheim/Dörlesberg am Donnerstag in Assamstadt profitierte der TSV Gerchsheim insofern, dass er die Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim bereits unter der Woche wieder übernehmen durfte. Nun kann die Mannschaft von Spielertrainer Mario Oberst dafür sorgen, den Vorsprung auf drei Punkte zu vergrößern, da die SG am Sonntag spielfrei sein wird. Doch Gegner und Gastgeber der Gerchsheimer ist der SV Pülfringen – und der hat letztmals am 5. November (2:3 in Boxberg) verloren, seitdem 22 Punkte aus acht Spielen gesammelt und aufgrund dieser imposanten Serie inzwischen der SG Welzbachtal Platz 3 „abgeluchst“. Der Heimnimbus der Pülfringer – die neben Gerchsheim und Welzbachtal vor eigenem Publikum noch ungeschlagen sind – ist jetzt dennoch in Gefahr. – Hinspiel: 0:6.

Nach dem souveränen Sieg in Wertheim (4:0 bei der SV Viktoria II) plant die SG Welzbachtal mit weiteren drei Punkten im anstehenden Heimspiel gegen den FC Eichel. Die Mannschaft von Holger Horn wird vermutlich auch im dritten Spiel in Folge gegen ein Team aus der Spitzengruppe den Kürzeren ziehen. – Hinspiel: 1:1.

Erst 5:1 gegen die SG Welzbachtal, jetzt 0:0 gegen die SG Reicholzheim/Dörlesberg – beim TSV Assamsadt II hat offenbar ein „Frühlingserwachen“ eingesetzt. Gelingt nun auch noch im Nachbarschaftsduell beim VfB Boxberg/Wölchingen ein Sieg, würde die Kreisliga-Reserve endgültig Anschluss nach oben haben. – Hinspiel: 3:0.