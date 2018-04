Pülfringen verteidigt seinen dritten Platz

Anzeige

SV Viktoria W. II – Welzbachtal 0:4

Tore: 0:1 (24.) und 0:2 (28.) jeweils Jan Birkholz, 0:3 (41.) Michele Jörg, 0:4 (82., Foulelfmeter) Dominik Sieron.

Eine „unterirdisch“ schlechte erste Hälfte nutzte die SG Welzbachtal zu einer verdienten 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste nicht mehr so auf die Tube drücken, während sich die heimmannschaft zwar deutlich verbessert zeigte. Das reichte aber lediglich dazu, nur noch einen Gegentreffer zuzulassen, der in der Schlussphase per Foulelfmeter erzielt wurde.

FC Grünsfeld II – Boxberg/W. ausg.

Der VfB Boxberg/Wölchingen ist zum Spiel beim FC Grünsfeld II nicht angetreten.

SG TBB II/Ho. – SV Pülfringen 0:2

Tore: 0:1 (50.) Patrick Knüll, 0:2 (72.) kevin Schenkel. – Rot: Farcau (Pülfringen, 84.) wegen einer Tätlichkeit.

120 Zuschauer sahen eine durchschnittliche Partie, in der es Chancen auf beiden Seiten und leichte Vorteile für die Heimmannschaft gab. Die erste Chance des Spiels hatte Pülfringen: Ein Schuss von der Strafraumgrenze wurde durch den eigenen Mann zur Ecke abgelenkt. In der 35. Minute entschärfte der Gästetorhüter einen scharf getretenen Freistoß von Benjamin Olt glänzend. Die Partie verflachte nach dem Seitenwechsel deutlich. Die Gäste erspielten sich ein Übergewicht im Mittelfeld und kamen zu mehreren guten Chancen. Das 1:0 entstand nach einem Eckball. Nach dem Gegentor erwachte die Heimmannschaft und tat wieder mehr fürs Spiel, ohne aber zu zwingenden Chancen zu kommen. Das 2:0 für Pülfringen folgte nach einem Konter.

Kreisklasse B TBB

Wittigh./Z. II – SV Anadolu L. 0:1

Tor: 0:1 (50.) Yahya Duwairi.

Der SV Anadolu Lauda kam besser ins Spiel, doch mit der Zeit wurde die SG Wittighausen/Zimmern II stärker. Beide Mannschaften hatten mit je einem „Alu“-Treffer Pech. Nach einem Freistoß erzielteYahya Duwairi per Kopfball das Tor des Tages zum etwas schmeichelhaften Sieg.

FV Brehmbachtal II – Uiffingen 1:1

Tore: 1:0 (35.) Jakob Zimmermann, 1:1 (48.) Florian Brand.

Der FV begann überlegen, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen. Mitte der ersten Hälfte kamen die Gäste zum ersten Mal vors Tor der Gastgeber, brachten den Ball aber aus fünf Metern und frei vorm Torwart nicht im Gehäuse unter. Der FV blieb weiter überlegen. In der 35. Minute erzielte J. Zimmermann mit einem Schuss aus 20 Metern den verdienten Führungstreffer. In der Folge hatte der FV weitere Chancen. Insbesondere in der 44. Minute hätte das 2:0 fallen müssen, als der FV-Stürmer eine Hereingabe von links nicht verwerten konnte, der Gästetorwart kam gerade noch an den Ball, bevor dieser über die Linie rollen konnte. Kurz nach Wiederanpfiff trafen die Gäste zum 1:1. Florian Brand hatte keine Mühe, die Hereingabe von rechts aus zentraler Position im Tor unterzubringen. Die Gastgeber blieben zwar weiter leicht feldüberlegen, die Gäste waren jedoch bei Kontern immer gefährlich. Letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden.

Kreisklasse C1 TBB

Schweigern II – Anadolu L. II abg.

Der SV Anadolu Lauda II ist zu diesem Spiel bei der SG Schweigern II/Windischbuch II nicht angetreten. Das Sportgericht hat die Begegnung bereits mit 3:0 Toren und drei Punkten für die SG Schweigern II/Windischbuch II gewertet.

Schwabh. II – Großrinderf. II 0:3

Tore: 0:1 (28.) Julian Müller, 0:2 (65.) Matthias Rappelt, 0:3 (89.) Matthias Lutz.

Der TuS Großrinderfeld II war von Beginn an die bessere Mannschaft und münzte die Überlegenheit zunächst in eine 1:0-Pausenführung um. Gegen die nach dem Seitenwechsel besser werdenden hausherren trafen die Gäste zum 2:0 (65.) profitierten dabei aber von einem Abwehrschnitzer. Der TSV Schwabhausen II hatte nun auch seine Möglichkeiten, ins Tor traf getsern aber nur der TuS Großrinderfeld II, der kurz vor Schluss den Endstand herstellte.

Kreisklasse C2 TBB

Brehmbachtal III – Nassig III 1:3

Tore: 0:1 (8.) Sven Lausecker, 0:2 (55.) Jann Dworschak, 1:2 (66.) Lukas Schwenk (Eigentor), 1:3 (79.) Sven Lausecker.

Die Gäste waren zu Beginn das aktivere Team und gingen bereits nach acht Minuten durch Sven Lausecker per Freistoßtreffer in Führung. Gegen Mitte der ersten Hälfte fand der FVB dann besser in die Partie und kam ebenso zu Einschussmöglichkeiten. Zehn Minuten nach der Halbzeit war Jann Dworschak nach einem Freistoß per Kopf erfolgreich und baute die Gästeführung aus. Die Heimelf kam zwar durch ein Eigentor eines Nassiger Spielers nochmal heran, jedoch machte Sven Lausecker mit seinem zweiten Freistoßtreffer elf Minuten vor dem Ende den Deckel auf den Auswärtserfolg seines Teams. Das Ergebnis hätte durchaus noch etwas höher ausfallen können, jedoch scheiterten die Gäste mehrfach am gut aufgelegten FVB-Schlussmann Benedikt Kuhn.

FC Külsheim II – Grün./SVV III 1:3

Tore: 0:1 (12.) Manuel Mambi, 1:1 (38.) Jan Nehmitz, 1:2 (63.) und 1:3 (68.) jeweils Manuel Mambi.

Der FC begann druckvoll und bestimmte die Partie. Überraschend fiel dann die Führung der Gäste durch Mambi (10.). Külsheim ließ nicht locker und spielte weiter nach vorne. Grimmer brachte seine Kollegen immer wieder gut in Position, die jedoch unglücklich im Abschluss waren. Dann passte wieder Grimmer auf Nehmitz, der verdient zum 1:1 traf (38.). Vor dem Seitenwechsel vergaben die Gäste noch eine große Möglichkeit zur Führung. In Durchgang zwei war anfangs Külsheim druckvoller, bis Mambi mit einem Doppelschlag das Match entschied, denn Külsheim konnte danach nichts mehr entgegen setzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.04.2018