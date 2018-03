Anzeige

Ein knapper Sieg gegen den FC Grünsfeld II (4:3), nun ein 1:1-Unentschieden gegen die SG Tauberbischofsheim II/Hochhausen – den Start ins neue Punktspieljahr in der Kreisklasse A Tauberbischofsheim hat man sich bei der SG Welzbachtal sicher etwas anders vorgestellt. Nun droht sogar die Gefahr, dass sich der Abstand zum Führungsduo noch weiter erhöht, denn die Mannschaft von Spielertrainer Jan Birkholz muss rund um Ostern zwei Mal auswärts antreten – am Donnerstag beim VfB Boxberg/Wölchingen und am Montag in Zimmern bei der SG Wittighausen/Zimmern. Der VfB Boxberg/Wölchingen möchte in jedem Fall im nun dritten Heimspiel in Folge den zweiten Dreier einfahren.

Die SG Wittighausen/Zimmern ist in Wittighausen nun erst einmal Gastgeber für den TSV Gerchsheim, der an seinem spielfreien Wochenende den ersten Platz wieder an die SG Reicholzheim/Dörlesberg abgeben musste. Da Wittighausen/Zimmern nicht gerade als heimstark gilt und Gerchsheim auswärts auch nicht unbedingt Bäume ausreißt, scheint in dieser Partie jedes Ergebnis möglich, auch wenn der TSV natürlich als Favorit ins Spiel geht.

Torjäger der Kreisklasse A TBB 22 Tore: Julian Fischer (Gerchsheim). 20 Tore: Joachim Gattenhof (Reicholzheim/Dörlesberg). 15 Tore: Jan Birkholz (Welzbachtal). 12 Tore: Patrick Knüll (Pülfringen). 11 Tore: Andre Gomes (Eichel). 10 Tore: Sven Ebeling (Rauenberg/Boxtal), Adrian-Tamas Farcau (Pülfringen).

Knapper als erwartet endete das Lokalderby zwischen der SG Reicholzheim/Dörlesberg und dem FC Eichel, letztlich aber doch mit dem Sieg des Favoriten. Der hat nun in Rauenberg eine heikle Aufgabe vor sich, denn die SG Rauenberg/Boxtal kann es vor eigenem Publikum jedem Gegner schwer machen. Der „Last-Minute-Sieg“ zuletzt gegen die SG Wittighausen/Zimmern dürfte die Mannschaft von Spielertrainer Tobias Sommer-Bucher zusätzlich beflügeln, nun auch gegen den Spitzenreiter zu punkten.