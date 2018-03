Punkt klebt am Pfosten

Anzeige

Die TSG Hoffenheim startete mit einer 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg in die Rückrunde der Fußball-Frauen-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann verpasste zwar knapp einen Punkt, präsentierte sich gegen den Tabellenführer aber stark. Den Gegentreffer erzielte Torjägerin Pernille Harder nach einem Eckball (15.).

Die Partie im Dietmar-Hopp-Stadion blieb in der Anfangsphase ohne Torchancen. Die TSG setzte auf eine kompakte Defensive und überließ den Gästen die Spielgestaltung. Lücken ergaben sich für den Tabellenführer so gut wie nie. Nach Ballgewinnen schalteten die Hoffenheimerinnen schnell um und kamen so auch zur ersten Chance der Partie. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Einen Eckball verteidigte die TSG nicht konsequent und Torjägerin Pernille Harder schob am langen Pfosten ein.

Dass „die Wölfinnen“ mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden waren, zeigte ihre Reaktion nach Wiederanpfiff. Mit mehr Biss spielten sich die Gäste nun vor das Hoffenheimer Tor, für die größte Gefahr sorgten jedoch die Eckbälle. Nach einer guten Viertelstunde ließ der Druck derGäste nach und die TSG erkämpfte sich wieder mehr Spielanteile. In der 67. Minute klingelte es dann sogar fast im Tor des VfL Wolfsburg, der Pfosten verhinderte jedoch das 1:1. Die Hoffenheimerinnen präsentierten sich richtig gut. pik