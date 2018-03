Punkt „klebt“ am Pfosten

Anzeige

Tore: 1:0 (74.) Gast. – Schiedsrichter: Manuel Brell (Worms). – Zuschauer: 150.

VfR-Coach Peter Hogen hatte einige Verschiebungen gegenüber der Vorrunde vorgenommen. Bauer rechts und Hespelt links unterstützten wenn nötig die Dreierkette Conrad, Silberzahn und Mütsch mit ihrer Defensivarbeit auf den Außenverteidiger-Positionen. Der sonstige Abwehrspieler Fabian Geissler rückte dafür ins rechte Mittelfeld vor.

Schwierigkeiten hatten beide Mannschaften mit der Standfestigkeit und hatten oft Probleme mit einem geordneten, sauberen Spielaufbau, denn das Geläuf war recht uneben. Deshalb versuchten es die Akteure beider Mannschaften mehr mit Schüssen aus der Distanz. Der Gommersdorfer Jan Conrad (17.) zwang in dieser Phase mit seinem Schuss FC-Torhüter Patrick Haumann zu einer tollen Parade.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gommersdorfer gleich eine Dreifachszene im Sekundentakt, um in Führung gehen zu können. Torben Götz zog eine Flanke nach innen, Markus Gärtner und Patrick Mütsch wurden erfolgreich von der Friedrichstaler Abwehr im letzten Moment gestört. Den folgenden Abpraller schoss dann Götz (51.) knapp übers Gehäuse. Gommersdorf versteckte sich im Laufe der Partie nicht. In der 74. Minute war es aber dann soweit: FC-Abwehrspieler Jonas Gast brachte den FC mit 1:0 in Führung, als trotz vielbeiniger Abwehrbeine das Spielgerät nach einem Freistoß durchrutschte und er den Ball ins Netz spitzelte.

Die Gommersdorfer gaben sich lange nicht geschlagen. Bauer (80.) hatte nach einem abgewehrten Eckball mit seinem 25-Meter-Schuss Pech, denn der Ball sprang vom Innenpfosten ins Feld zurück. „Den Sieg hatten die Friedrichstaler allein ihrem Torhüter zu verdanken. Schon im ersten Abschnitt hatte er mit einer überragenden Parade gegen Jan Conrad den Rückstand verhindert“, sagte VfR-Teammanager Daniel Gärtner und fügte noch an: „Den Schuss von Michael Bauer (80.) hatten schon alle im Tor gesehen. In solchen Szenen hat ein Tabellenletzter halt kein Glück.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018