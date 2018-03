Punkt- und torlose Schrozberger hoffen auf die Wende

Anzeige

Insgesamt vier Nachholspiele stehen in der Fußball-Kreisliga B4 Hohenlohe heute, Donnerstag, und am morgigen Freitag auf dem Spielplan. Drei dieser Begegnungen sind Hängepartien aus der Vorrunde. Bereits heute um 18.30 Uhr tritt die SGM Creglingen II/Bieberehren zum Lokalderby in Schäftersheim an. Morgen ist der TSV Schrozberg um 18.30 Uhr Gast in Westernhausen. Zeitgleich empfängt der TSV Hohebach die SGM Taubertal/Röttingen II zu einem Nachholspiel des ersten Rückrunden-Spieltages, und zu ungewohnter Zeit um 20.15 Uhr gibt der TSV Laudenbach seine Visitenkarte in Elpersheim ab.

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SGM Creglingen II/ Bieberehren: Die SGM/Weikersheim/Schäftersheim II war zuletzt am 18. November im Einsatz. Noch weit länger zurück liegt der letzte Sieg der Platzherren, er datiert vom 7. Spieltag am 3. Oktober. Neben der langen Winterpause gilt es also im Taubertal-Derby auch eine lange Durststrecke zu beenden. Die Gäste sind 2018 im Soll – der Niederlage beim SV Edelfingen steht ein knapper Heimerfolg gegen Taubertal/Röttingen II gegenüber.

TSV Hohebach – SGM Taubertal/Röttingen II: Der TSV Hohebach, der sich am Sonntag mit Hängen und Würgen im Derby gegen den SV Mulfingen II durchsetzte, sollte sich wie im Hinspiel (3:0) gegen den Drittletzten aus Unterfranken behaupten und mit dem Tabellenzweiten FC Billingsbach die Plätze tauschen können.