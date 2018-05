Punktabzug für SV Wachbach

Anzeige

In der Sportrechtssache wegen des Bezirkspokal-Halbfinales zwischen dem TSV Gerabronn und dem SV Wachbach am 2. Mai wurde vom Sportgericht des Bezirks Hohenlohe in einer Kammersitzung folgendes Urteil gefällt:

„Die Begegnung wird dem tatsächlichen Spielausgang nach mit 3:2 für den TSV Gerabronn gewertet. Gegen den TSV Gerabronn wird wegen Einsetzen eines nicht teilnahmeberechtigten Spielers eine Geldstrafe verhängt. Der betreffende Spieler des TSV Gerabronn wird für drei Wochen bzw. drei Pflichtspiele gesperrt.“

Als Gründe führte das Sportgericht folgendes an: „In der Begegnung wurde in der 90+3. Spielminute ein Spieler des TSV Gerabronn eingewechselt, der nicht im Spielberichtsbogen eingetragen war. Der Verein hat das Versäumnis eingeräumt. Der SV Wachbach verzichtete jedoch auf Einspruch gegen die Spielwertung und erkannte das sportlich zustande gekommene Ergebnis in seiner Stellungnahme an. Daher war durch das Sportgericht lediglich der Verstoß nach § 69 RVO (Spielen ohne Spiel- oder Teilnahmeberechtigung), nicht jedoch ein Verstoß nach § 15 RVO (Einspruch gegen die Spielwertung) zu bewerten.