Qualifizierte Ausbildung

Die Fußballschule der TSG 1899 Hoffenheim macht auch 2019 wieder Halt in Nassig und kommt mit einem dreitägigen Feriencamp an die Wildbachsportanlage. Das Ferienangebot ist für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren ausgelegt und findet vom 1. bis 3. August täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr auf dem Sportgelände des SV Nassig statt. Auf dem Programm stehen täglich zwei Trainingseinheiten und ein tägliches Abschlussturnier.

Unter der Leitung von qualifizierten Trainern der TSG Fußballschule wird das kindgerechte, altersgemäße und individuelle Training in Gruppen von etwa zwölf Kindern durchgeführt. Auch ein spezielles Torwartangebot ist in Planung. Neben dem gemeinsamen warmen Mittagessen sind auch Getränke und Obst für jeden Tag im Camppreis inbegriffen; eine Trainingsausrüstung in kurz und/oder lang ist in der gewünschten Größe ebenfalls buchbar. Jeder Teilnehmer erhält sein persönliches TSG-Fußballschule-Zeugnis und weitere e Überraschungen.

Anmeldeschluss ist am Samstag, 27. Juli, um 10 Uhr. Das Feriencamp für Torhüter ist allerdings schon fast ausgebucht und bietet nur noch Platz für Schnellentschlossene.

