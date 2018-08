„Qualitativ interessante Saison“

Anzeige

So früh hat eine Saison in der Fußball-Kreisliga Buchen seit dem Sommer 2011 nicht mehr begonnen. Wie damals auch ist diese Klasse 18 Mannschaften stark – der Spielplan ist entsprechend groß. Über alle Wechsel und Prognosen vor dieser Saison haben wir in unserer Sonderbeilage „Volltreffer“, die am Mittwoch erschienen ist, bereits ausführlich berichtet. Die meisten der 18 Teams trauen dem TSV Rosenberg die Meisterschaft zu.

Zum Saisonauftakt haben wir uns mit dem Staffelleiter der Kreisliga Buchen, Christian Schmidt, unterhalten.

Herr Schmidt, was erwarten Sie von der kommenden in Saison in „Ihrer Spielklasse“?